Cuatro bajas en la penúltima sesión de Almeyda antes de recibir al Getafe

Discurrió con normalidad el penúltimo entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de jugar su primer partido de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, haciéndolo contra el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás inmerso también en un grave problema de inscripciones que no le impidió sorprender en Balaídos y vencer por 0-2.

El conjunto nervionense logró puntuar la pasada temporada con los azulones en la vuelta en el empate a cero, debut de Akor Adams, y ganó en la ida por la mínima en Nervión con gol el último gol de Jesús Navas en su carrera, venciendo también en la anterior campaña a domicilio y en la Copa del Rey. Cuatro partidos con resultados positivos que intentará alargar 'El Pelado' en su estreno en casa como entrenador blanquirrojo.

Para ello lleva toda la semana trabajando mientras el mercado de fichajes hace estragos en sus planteamientos. Fue Loïc Badé el que marchó al Bayer Leverkusen por una operación de unos 30 millones de euros y siguen abiertas las situaciones de Juanlu Sánchez con el Napoli y de José Ángel Carmona con el Nottingham, aunque este último rechazara la primera propuesta de los ingleses en un final de agosto que se prevé muy movido.

Entrenamiento del Sevilla FC de este sábado 23 de agosto en la ciudad deportiva / El Correo

Cuatro ausencias en la penúltima sesión

Mientras que Juanlu Sánchez y Carmona siguen ejercitándose con normalidad a la espera de saber qué ocurre finalmente con su situación en el mercado, de hecho ambos tienen opciones de ir citados el lunes, Matías Almeyda contó con cuatro bajas que tampoco lo condicionarán en demasía para medirse al Getafe.

En defensa no pudo contar con Ramón Martínez por una lesión miotendinosa en los isquiotibiales del muslo izquierdo que arrastra desde comienzos de mes, una dolencia que se une a la baja de larga duración de Joan Jordán y a las más recientes de Adnan Januzaj y Stanis Idumbo.

El extremo belga zurdo fue inscrito por decisión de Almeyda y presenta una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho, por lo que se estima que esté de baja hasta el parón de selecciones. Su continuidad en el Sevilla no está 100% asegurada.

El otro extremo belga también está de baja por una lesión miofascial en los aductores del muslo izquierdo, con el mismo periodo ausente estimado.

Los que sí volvieron durante la semana fueron Lukebakio, Sow y Vargas, que estarán disponibles para el lunes tras ir gestionando cargas. Eso sí, el extremo suizo ha de ser inscrito en la web de LaLiga, donde aún no figura.