Martín Ortega, otro lateral diestro por el que se interesa el Sevilla

El Sevilla Fútbol Club peina el mercado de los laterales derechos ante una posible salida de Juanlu Sánchez al SSC Napoli o un cambio de idea de José Ángel Carmona acerca de la oferta que llegó a Nervión del Nottingham Forest que fue vista con buenos ojos.

Para ello, la dirección deportiva de Antonio Cordón tiene entre sus planes a Julián Araujo, nombre avanzado el pasado viernes por El Correo de Andalucía, pero cuyo futuro en el Bournemouth de Andoni Iraola no está claro.

Va a seguir siendo una opción encima de la mesa aunque sea extracomunitario y el interés es mutuo tanto por la parte del lateral internacional por México como por el Sevilla, pero sería una operación de final de mercado y no se cierran en el conjunto blanquirrojo a dicha opción, abriéndose nuevas vías y nombres de jugadores que quizás tengan más sencillo recalar en el equipo que dirige Matías Almeyda.

Martín Ortega, lateral derecho de 26 años de Tigre, bien posicionado

Uno de los jugadores que está entre los planes del Sevilla es Martín Ortega como ha podido saber El Correo de Andalucía, lateral argentino de Club Atlético Tigre de 26 años y 1.83 de estatura es uno de los jugadores más destacados en esa demarcación en Argentina. Un lateral que es áspero en defensa, con recorrido y puede jugar hasta de central al tener una estatura apropiada para ello.

El jugador nacido en Quilmes cuenta con pasaporte comunitario, algo que le suma a su favor respecto a Julián Araujo, y los planes que habría pensados para él serían los de llevar a cabo un traspaso, ya que es bastante accesible porque acaba en contrato en diciembre, por lo que la cantidad sería muy baja.

Como informan a este medio fuentes cercanas a Martín Ortega, su prioridad es venirse a Europa y el Sevilla se ha interesado por sus planes. Tiene tan claro que quiere venir a Europa que ha rechazado propuestas de Internacional de Porto Alegre, Corinthians y otra de México.

Su agente, Pascual Fernando Lezcano, también mueve a su representado en la Serie A, habiendo ido a Italia recientemente. De hecho, el principal rival del Sevilla para hacerse con sus servicios sería el Cagliari tras el jugador haber declinado las ofertas de América anteriormente citadas.

Alejandro Jiménez y José Ángel Esmoris pugnan por el balón durante el partido de cuartos de final de la Coppa Italia entre el AC Milan y la AS Roma. / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

Alejandro Jiménez, otro lateral joven en la recámara

Si Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona terminan saliendo hay otro lateral derecho al que también le ha puesto un ojo el Sevilla Fútbol Club.

Como ha logrado saber El Correo de Andalucía, milita en el AC Milan y su nombre es Alejandro Jiménez, con un alto valor de mercado de 15 millones de euros y que podría convencer como cedido siempre que por delante de él haya un jugador más experimentado como puede ser Martín Ortega que sepa manejarse en la adversidad. El joven canterano del Madrid tiene 20 años y jugó 26 partidos con la entidad rossonera el pasado curso y 17 con el equipo primavera, destacando en registros ofensivos.

En el tramo final de la temporada le ganó el puesto a Kyle Walker y el Milan, con Igli Tare en la dirección deportiva y Massimiliano Allegri en el banquillo tiene un ojo en el mercado de fichajes para reforzar con jerarquía la posición después de la llegada de Zachary Athekame (20 años) desde el Young Boys suizo.

Alejandro Jiménez, además de contar con el Sevilla pendiente de su futuro tiene diversas propuestas de equipos de Primera División.