Alineación probable del Sevilla ante el Getafe: las inscripciones eligen por Almeyda

La era de Matías Almeyda en el banquillo del Sevilla Fútbol Club no pudo comenzar en Bilbao con un resultado positivo ante el Athletic Club, cayendo por 3-2, después de lograr empatar en el segundo tiempo con dos zarpazos de Dodi Lukebakio y Lucien Agoumé, en un despiste defensivo que aprovechó Robert Navarro para cerrar el marcador.

A pesar de ello, 'El Pelado' se mostró satisfecho con el desempeño de la segunda mitad y tras el encuentro, en la charla en el vestuario, expresó ante sus jugadores sus reacciones, mismas que comentó en la previa contra los azulones en rueda de prensa: "Siempre que hay goles hay errores, a no ser el gol que hizo Lukebakio que fue por virtud propia. Después, la gran mayoría de las acciones tienen en algún sector de donde arrancan las jugadas algún error o virtud de los rivales. Hubo errores y también nos faltó la definición, entonces no me enfoco sólo en una parte, sino en varios aspectos. Pero sí creo que marcamos el partido de lo que pretendemos y estaba convencido de que si hubiésemos agregado más minuto como en una parte del primer tiempo que se hizo bien que nos llevó a meternos en nuestro campo pero sin generarnos acciones claras de peligro. Estábamos muy imprecisos, eso sí, a la hora de la recuperación del balón lo perdíamos rápido y se modificó en el segundo tiempo y con nuestro juego propiciamos acciones de gol. Tras el 2-2 veíamos que estábamos ahí y por detalles ganás o en este caso lo perdimos".

Una alineación altamente condicionada

La situación en la portería del Sevilla sigue siendo la misma con Odysseas Vlachodimos sin inscribir y Álvaro Fernández sin salir, dejando como único guardameta a Orjan Nyland.

En el eje de la defensa tampoco es que mejoren las prestaciones, de hecho serán muy inferiores tras la venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen por 30 millones. Sin el francés y con Ramón Martínez apurando los últimos días para volver de lesión, Kike Salas y Castrín serían los elegidos con Marcao en el banquillo.

El futuro incierto de Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona a un día de jugar con el Getafe les confiere casi la titularidad en ambos flancos de la zaga, con el quinteño a pie natural en la derecha y con el visueño en la izquierda.

Si en la defensa las carencias se han acentuado tras la venta de Badé, en la medular directamente no hay jugadores para decidir, siendo tres los inscritos y disponibles: Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé y Djibril Sow. Para bien o para mal, los titulares.

Donde sí que puede Matías Almeyda decidir levemente es en la línea de tres del ataque, con un puesto reservado en la derecha a Dodi Lukebakio, cuyo futuro no está asegurado en el Sevilla e incluso puede que sea observado durante el partido por emisarios de un grande de Italia.

Con el belga como indiscutible por su calidad y ser el mejor jugador de la plantilla, en la izquierda actuará Chidera Ejuke tras dejar atrás su lesión, y Rubén Vargas, si finalmente el lunes es inscrito en LaLiga, que es la idea, sería su alternativa. En punta están Isaac Romero y Akor Adams, pero será el nigeriano quien actúe de inicio en el primer partido de la campaña en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La alineación probable del Sevilla Fútbol Club podría ser la siguiente: Orjan Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Ejuke y Akor Adams.