El Sevilla se estrena en Nervión contra el Getafe en un duelo bajo la incertidumbre de las inscripciones

El fútbol regresa esta noche al Ramón Sánchez-Pizjuán con un duelo entre dos equipos con sello propio como Sevilla Fútbol Club y Getafe Club de Fútbol que servirá para cerrar la jornada 2 de LaLiga EA Sports.

El conjunto de Matías Almeyda tendrá delante a los de José Bordalás, inmersos en el mismo problema de las inscripciones que condicionan en demasía los onces de cada equipo, algo circunstanciales en la segunda fecha y con el campeonato iniciado.

Será el estreno de 'El Pelado' en Nervión, el primer partido en casa de su Sevilla al que trata de dotarlo de carácter y entrega, premisas que prometió en su contratación y que fueron visibles en San Mamés y que volvió a dejar claras en la rueda de prensa del sábado: "Vivimos de ilusiones y sueños los que vivimos del fútbol y nos apasiona este deporte, se nos cruzan muchas cosas en la cabeza y, bueno, entusiasmado, con ganas de que salga bien para dar una alegría general y sobre todo porque es el inicio del torneo en nuestra casa e intentaremos hacernos fuertes".

Badé y las inscripciones dejan a Almeyda con poco margen de elección

Una de las noticias que afectaron positivamente en el plano económico y negativamente en el deportivo al Sevilla fue la salida de Loïc Badé al Bayer Leverkusen traspasado por un monto total alrededor de los 30 millones de euros, que permitirán inscribir seguramente a lo largo de este lunes a Rubén Vargas, y que sirven para ir arreglando mínimamente las arcas del club. De hecho, quedan más salidas.

En lo que respecta a Matías Almeyda, que todavía cuenta con Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona mientras se aclaran sus futuros, con la venta del central galo puede presentar una defensa repleta de canteranos con los dos citados en los carriles derecho y zurdo, respectivamente, y con Kike Salas y Castrín en el eje. Bajo los palos, Orjan Nyland, único portero inscrito. Pese a ello, el argentino no pone excusas: "No, no, nerviosismo no, tratamos de darle confianza a los futbolistas que entrenamos porque personalmente vivo del presente y como les dije, no voy a cambiar el discurso, me enfoco en lo que hay y trabajamos con los jugadores que tenemos".

Alineación probable del Sevilla Fútbol Club Sevilla Fútbol Club: Orjan Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Ejuke y Akor Adams.

No mejora la situación con las inscripciones por delante de la zaga y una jornada más tanto Nemanja Gudelj como Lucien Agoumé y Djibril Sow formarán de inicio siendo los tres medios que figuran en LaLiga.

La sorpresa positiva es que en el ataque a pesar de bajas y no inscripciones sí tendrá para elegir Matías Almeyda, aunque tenga claro los tres de inicio con Dodi Lukebakio -estará vigilado por emisarios del AC Milan- en la derecha, Chidera Ejuke en la izquierda y Akor Adams en punta. Adnan Januzaj, el inscrito de última hora para San Mamés, está lesionado al igual que Stanis Idumbo y en el banco quedarán Peque e Isaac Romero, y puede que Rubén Vargas si finalmente aparece en LaLiga: "Se está viendo. Con respecto a esos aspectos se están ultimando detalles y nosotros a lo que nos respecta es entrenar y ver recién mañana si hay alguno que puede estar o con los que tenemos contaremos", manifestaba el de Azul sobre nuevos jugadores con los que contar de cara al debut en casa contra el Getafe, equipo al que analizó como "duro, que se encierra y defiende bien y tiene sus estrategias para conseguir puntos".