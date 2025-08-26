Ejuke: "Es complicado jugar contra el Getafe cuando meten tantos jugadores detrás de la pelota"

Sin ideas, sin juego y con muchos nervios podría describirse a este Sevilla Fútbol Club que ha perdido esta noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante un Getafe más mermado aún con el tema de las inscripciones y cuyo único cambio lo realizó en el descuento, estando en todo momento mucho mejor posicionado sobre el campo y terminando con más físico.

Ejuke analiza la dificultad de jugar contra el Getafe

Uno de los que comentó sus impresiones sobre el partido fue Chidera Ejuke en Sevilla FC TV: "Fue un partido difícil. En general, tratamos de mover la pelota. Hemos cometido errores. Fue difícil encontrar los momentos para atacar".

"Pasamos la pelota rápido intentando encontrar los momentos. Es complicado jugar contra el Getafe cuando meten tantos jugadores detrás de la pelota".

El nigeriano dejó claro por último que sólo queda pensar en Girona: "Todo el mundo está decepcionado. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible. Esperamos ya el próximo partido".

Nemanja Gudelj, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Getafe CF en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Otro de los que alzó la voz al término del encuentro fue el capitán, Nemanja Gudelj, que no tuvo su mejor noche y analizó las claves de la derrota en los micrófonos de DAZN: "Esperábamos mucho más. Hemos estado cortos en darle lo que merecen realmente. Demasiados errores de nuestro lado para hacer el juego que queremos. Es difícil jugar la segunda parte contra un Getafe que sabemos todos cómo van a jugar cuando se adelantan. De nuestra parte tuvo que ser mucho más".

Gudelj felicita al Getafe y mira al próximo partido

Uno de los lamentos del serbio tras la derrota fue al reconocer tenían estudiado "cómo iba a jugar el Getafe, felicitarlos porque lo han merecido y nosotros a analizar y mirar hacia adelante".

"Hablamos antes del partido de cómo iban a jugar. Nos han sacado del partido. Enhorabuena al Getafe, lo han merecido, y nosotros a analizar y mirar hacia adelante. "Nosotros nos vamos enfadados con el partido de hoy. No podemos mirar a cosas que no dependen de nosotros. Debemos mirarnos a nosotros. Somos los que estamos y tenemos que dar lo máximo posible de nosotros. Enfocarnos en lo que viene y darle la vuelta".