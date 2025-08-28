El Sevilla y el Mónaco acuerdan el traspaso Stanis Idumbo: estas son las cifras de la venta

El Sevilla y el Mónaco han acordado este jueves el traspaso del extremo belga Stanis Idumbo, que viaja en estos momentos hacia el Principado para someterse al preceptivo reconocimiento médico y por quien la entidad monegasca pagará alrededor de diez millones de euros más dos en variables.

Fuentes de la operación han informado a EFE de que la cantidad podría incrementar en función de objetivos colectivos e individuales y que el Ajax neerlandés, club de procedencia de Idumbo, cobrará el quince por ciento de la plusvalía.

Sobre Stanis Idumbo

Stanis Idumbo Muzambo, de 20 años, es un extremo diestro de origen congoleño y nacido en Francia, aunque es internacional sub-21 con Bélgica, ya que se formó en las canteras del Círculo Brujas y del Gante antes de fichar por el equipo juvenil del Ajax.

En enero de 2024, Idumbo fichó por el Sevilla para militar en el filial por una cantidad de 400.000 euros. El extremo debutó hace justo un año, el 1 de septiembre, con el primer equipo, con el que ha disputado dieciocho encuentros oficiales en los que anotó un gol al FC Barcelona y ha repartido tres asistencias.