Estos son los jugadores libres que están sin equipo: el Sevilla FC tiene un ojo en estos futbolistas

Faltan tres días para que se cierre el mercado de fichajes y el Sevilla FC aún no ha movido ficha en las últimas semanas a la espera de una gran venta. En este mercado estival tan sólo ha realizado tres fichajes: dos agentes libres (Alfon y Suazo) y un cedido como Vlachodimos, que aún no ha podido inscribirse en la Liga.

Aunque los últimos días prometen ser frenéticos, el Sevilla FC continúa trabajando en varios frentes abiertos para sacar tajada de un traspaso de uno de sus futbolistas. En las últimas horas se ha concretado la venta de Idumbo al Mónaco por unos 10 millones de euros, según ha adelantado Mateo Moretto.

Agentes libres que no tienen equipo

A la espera de que se produzcan más ventas para aligerar masa salarial, el club de Nervión tiene un ojo puesto en el mercado de agentes libres. Si rastreamos por la web de Transferkmart se encuentran futbolistas de gran calidad y con experiencia en varios clubes europeos. En una larga lista, destacan defensores que le vendrían muy bien al Sevilla FC como podrían ser Azpilicueta, Kurt Zouma, Víctor Lindelöf capaces de aportar experiencia a la zaga. El problema radica en el alto salario de estos futbolistas acostumbrados en jugar en equipos de Champions League. El pamplonés ha sido ofrecido al Sevilla FC en las últimas horas al igual que al Olympique de Marsella.

Si buscamos laterales zurdos se encuentra un rostro conocido como Serguio Reguilón, ganador de una Uefa Europa League con el Sevilla FC y querido entre la afición. En los laterales, también podrían entrar en consideración Juan Bernat, Takehiro Tomiyasu, Rick Karsdorp, Jamal Lewis o Joshua Brenet, perfiles con recorrido y versatilidad.

Otra de las posiciones que tienen pensado reforzar será la delantera con algún futbolista que sume experiencia y goles, tan necesitado en las estadísticas rojiblancas de las últimas temporadas. Entre los agentes libres están Paco Alcácer, Karl Toko Ekambi, Adam Ounas o Yohan Boli podrían estar en el radar.

Cabe subrayar que ninguno de estos jugadores ha firmado contrato con el Sevilla, y su llegada dependería de factores como negociaciones, condiciones salariales y estrategia deportiva del club. Aun así, estos nombres se han rumoreado entre los aficionados, que sueñan con posibles incorporaciones que le den una vuelta de tuerca al equipo para la presente temporada.