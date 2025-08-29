Alineación probable del Sevilla en Montilivi ante el Girona: tres caras nuevas para tres puntos necesarios

El tercer partido de LaLiga EA Sports del Sevilla Fútbol Club lo llevará hasta Gerona para medirse a los de Míchel en el estadio de Montilivi, terreno de juego en el que venció en la pasada temporada con un gol de Saúl y una acción en las postrimerías del duelo de Dodi Lukebakio, recientemente lesionado y con su futuro en el aire en este mercado de fichajes.

Hasta la fecha, el principal condicionante para Matías Almeyda era elaborar un once sin los tres nuevos fichajes, situación que ha sido resuelta estos días y seguramente sean tres caras nuevas para el duelo contra el Girona, club que entrena Míchel y en el que no para de recordar que hacen falta fichajes para afrontar con garantías la temporada.

'El Pelado' ya cuenta con el cuarto, César Azpilicueta, que esta mañana llegó al Aeropuerto de San Pablo en Sevilla, pero estará a disposición una vez pase el duelo de la tercera jornada, de cara al parón internacional.

Tres novedades para asaltar Montilivi

Siete lesiones tiene el conjunto de Matías Almeyda, pero tres nuevas caras y un jugador importante que deja atrás las gestiones de carga durante la semana y se apunta a Girona, Rubén Vargas, a quien puede situar nuevamente como '10' en un 4-2-3-1 en el que deberá esta semana no partir, sobre todo, a un equipo que tiende a hacerse largo. Visita un campo y a un rival que tiene gusto por la posesión, que sabe ser vertical y al que tiene que hacerle daño en la salida de balón antes de que pueda decidir hacia dónde orientar las llegadas.

Para todo ello, en portería debutará Odysseas Vlachodimos. El greco-alemán ya figura en LaLiga y se hará con el puesto relegando a Orjan Nyland al banquillo, que tampoco ofreció seguridad en el último partido en Nervión. Por delante, Juanlu en la derecha -enquistado su adiós al Napoli-, Castrín y Kike Salas en el eje hasta que Azpilicueta relegue a alguno cuando aparezca en la relación de jugadores, y con Gabriel Suazo en la izquierda. Pedrosa ya, con su salida cercana, ni figura en la convocatoria.

Alineación probable del Sevilla FC en Montilivi Sevilla Fútbol Club: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé; Ejuke, Vargas, Alfon; e Isaac Romero.

Sin cambios en el medio y con lesiones en el ataque

Aunque quiera Matías Almeyda renovar su mediocentro, en Montilivi tendrá que tirar de Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé, puesto que Djibril Sow no ha llegado a tiempo y es baja.

Donde sí presentará caras nuevas es en la delantera, con Alfon en la izquierda desplazando a la derecha a Chidera Ejuke, ya que Dodi Lukebakio está lesionado y con su futuro en el aire. Otro que no estará por lesión será Akor Adams, que hará que Isaac Romero recupere la titularidad. En la mediapunta, Rubén Vargas será el encargado de conectar defensa y ataque.