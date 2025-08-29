Azpilicueta llega al Aeropuerto de San Pablo para convertirse en el cuarto fichaje del Sevilla

César Azpilicueta ya ha aterrizado en el Aeropuerto de San Pablo y firmará por el Sevilla Fútbol Club. El defensa formará parte del equipo de Nervión. Internacional con la selección desde 2013, el navarro llega como jugador libre después de desvincularse del Atlético de Madrid.

Se trata del cuarto fichaje de los sevillistas en este mercado que cierra el próximo lunes y que llega después de las ventas de Badé e Idumbo en los últimos días de mercado.

Adelantado por ElDesmarque, César Azpilicueta, a sus 36 años, firmará por una temporada con el conjunto nervionense más otra opcional en base a su rendimiento, convirtiéndose en el cuarto refuerzo para Matías Almeyda tras Alfon González, Gabriel Suazo y Oydsseas Vlachodimos en un final de verano al que le quedan varios movimientos para conformar la plantilla final.

Azpilicueta el primero y Diego Carlos en espera

Como informó Marca en la jornada de ayer, Diego Carlos podría llegar a cedido desde el Fenerbahçe, una operación independiente a la ya comentada de César Azpilicueta y que vendría a reforzar una defensa que cuenta con muchos jugadores pero con un nivel muy mejorable. Con contrato hasta 2028, el brasileño tendría una segunda etapa en Nervión y como ha podido saber El Correo de Andalucía han pedido informes detallados sobre el de Barra Bonita.