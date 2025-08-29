Oficial: El Sevilla ficha a Azpilicueta por una temporada con opción a otra

El Sevilla hizo oficial en la tarde de este viernes la contratación por una temporada, con opción a otra, del defensa internacional César Azpilicueta, quien llega libre tras su paso en las dos últimas campañas por el Atlético de Madrid.

El veterano y polivante jugador navarro, nacido en Zizur Mayor y que este pasado jueves cumplió 36 años, llegó por la mañana a la capital andaluza y ha firmado un contrato por una campaña, con opción a una segunda, para reforzar la zaga del conjunto entrenado por el argentino Matías Almeyda, informó en un comunicado el Sevilla.

Azpilicueta, que hasta junio militó en el Atlético de Madrid, es el tercer fichaje a coste cero que incorpora este verano el club sevillista, tras el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo (Toulouse) y el extremo Alfon González (Celta), además de haber obtenido la cesión del portero griego Odysseas Vlachodimos, del Newcastle inglés y, como los dos anteriores, ya inscrito ante LaLiga.

Sobre su trayectoria internacional

El nuevo jugador del Sevilla, formado en la cantera de Osasuna, debutó con el primer equipo rojillo en 2007 con 17 años y, tras 108 encuentros con el club de su tierra, fue traspasado en el verano de 2010 al Olympique de Marsella francés, en el que militó tres campañas en las que ganó cuatro títulos.

Su auténtica consagración le llegó tras su venta al Chelsea inglés, del que fue futbolista durante un decenio (2013-23) en el que alcanzó la capitanía, se asentó en la selección española (44 partidos internacionales y participación en tres Mundiales) y acumuló un palmarés envidiable: dos Premier League, una FA CUP, una Copa de la Liga, dos Ligas Europa, una Supercopa europea, un Mundial de Clubes y una Liga de Campeones (2021 ante el Manchester City en Oporto).

Hace dos temporadas, César Azpilicueta, lateral diestro que también puede jugar en la izquierda de central y como interior en ambas bandas, volvió a LaLiga para militar en el Atlético de Madrid, con el que ha disputado 52 encuentros oficiales en los que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias.

Con España, el navarro ha pasado por todas sus categorías inferiores, con las que se proclamó campeón de Europa sub-19 y sub-21, hasta que en 2013 debutó con la selección absoluta en un amistoso frente a Uruguay en Catar y con la que ha jugado 44 encuentros.

Como internacional absoluto, estuvo en las fases finales de la Copa Confederaciones 2013, la Copa del Mundo 2014, 2018 y 2022, así como la Eurocopa 2016 y 2021. Su última convocatoria con España fue en septiembre de 2023, ya con Luis de la Fuente como seleccionador.