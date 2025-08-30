El Sevilla celebra su primera victoria a costa del Girona

El Sevilla celebró este sábado una victoria balsámica, la primera de la temporada, al ganar en Montilivi (0-2), con goles del debutante Alfon Fernández e Isaac Romero que ahondan en la herida del Girona, colista y en crisis antes de llegar a septiembre.

El equipo de Matías Almeyda dejó atrás las derrotas ante el Athletic Club (3-2) y el Getafe (1-2) con un triunfo que sirve para coger oxígeno, a costa de un Girona muy preocupante.

El conjunto de Míchel Sánchez ha pasado de debutar en la Liga de Campeones a protagonizar un inicio de curso decepcionante: 1-3 contra el Rayo Vallecano, 5-0 contra el Villarreal y 0-2 contra el Sevilla. Cerró la temporada pasada como candidato al descenso y ha comenzado la presente incluso peor.

El Girona oficializó este mismo sábado la venta de Bojan Miovski y el fichaje de Azzedine Ounahi, presente en Montilivi, y ya ha aterrizado en la ciudad el delantero Vladyslav Vanat, pero sigue teniendo mucho trabajo en el mercado y también en el césped.

Míchel había reconocido en la previa que el Girona debía comenzar la temporada este sábado y necesitaba competir y cortar de raíz las malas sensaciones e introdujo hasta nueve cambios en su once, pero el Sevilla fue muy superior en la primera mitad.

El equipo de Almeyda avisó antes que se cumpliera el primer minuto con un centro de Gabriel Suazo, que pudo estrenarse una vez resuelta su inscripción como el propio Alfon.

Girona - Sevilla FC / Siu Wu / EFE

El Sevilla perdió a Chidera Ejuke por lesión, pero halló el premio del gol a la media hora, en un contragolpe que evidenció e ilustró una vez más la debilidad defensiva del Girona.

Rubén Vargas asistió a Alfon y el exfutbolista del Celta no falló delante de Paulo Gazzaniga.

Los locales habían buscado el gol por mediación del joven extremo Joel Roca, el único jugador que ha sido titular en las tres jornadas, y un Yáser Asprilla muy ambicioso, pero le condenó su fragilidad.

En el tramo final de la primera mitad el Sevilla tuvo tres ocasiones manifiestas para sentenciar: un chut de Vargas, un disparo de Alfon tras la enésima transición a placer y sobre todo un remate de Romero después del enésimo error de los catalanes en la construcción de la jugada.

Se quedó totalmente solo ante Gazzaniga, pero tiró al palo cuando el gol parecía hecho. Al descanso lo mejor para el Girona era el resultado. Para el Sevilla eran las sensaciones.

El conjunto catalán se adueñó de la posesión y del partido con el inicio de la segunda mitad, pero sufría para llegar a tres cuartos de campo. Míchel se lamentaba en el banquillo.

Pudo marcar el Girona en el minuto 52, a la salida de un córner: David López estiró el pie para rematar en el área pequeña, pero Orjan Nyland frustró el gol con la cara de manera providencial e increíble.

El partido se inclinaba hacia el campo del Sevilla y los locales apretaban, pero el Sevilla mató el partido en el 55', con un contragolpe de manual facilitado por la falta de contundencia endémica del Girona.

Vargas, de notable, volvió a vestirse de asistente y Romero firmó el 0-2 con un disparo cruzado.

El conjunto de Míchel no dejó de intentarlo, ya a la desesperada, pero crea poco peligro y cuando por fin se acercó al gol se estrelló con Nyland: hizo dos estiradas providenciales para frustrar dos cabezazos del joven Dawda Camara y Àlex Moreno. Tampoco tuvo suerte Hugo Rincón.

El Girona está obligado a reaccionar cuanto antes. El Sevilla ahondó en su herida y respiró.

- Ficha técnica:

0 – Girona: Gazzaniga; Arnau (Hugo Rincón, min. 64), Vitor Reis, David López (Blind, min. 64), Àlex Moreno; Witsel (Portu, min. 78), Iván Martín; Asprilla, Lemar (Jhon Solís, min. 78), Joel Roca; y Stuani (Dawda, min. 64).

2 – Sevilla: Nyland; Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Ejuke (Juanlu, min. 18), Gudelj, Agoumé (Marcao, min. 84), Alfon; Vargas (Manu Bueno, min. 78) e Isaac (Peque, min. 84).

Goles: 0-1, min. 30: Alfon. 0-2, min. 55: Isaac.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (comité madrileño).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado ante 11.305 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.