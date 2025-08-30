Montilivi, escenario perfecto para que el Sevilla estrene fichajes y puntos en el casillero

El estilo de juego de Míchel en el Girona Fútbol Club beneficia al Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda por su concepción de entender los partidos. No tiene una capacidad asociativa destacada, gusta del balón largo hasta que tenga un creador y lo fía todo al juego exterior. Así se podría describir al conjunto nervionense, que visita a un Girona que ha empezado aún peor y se presenta como un terreno agradable para sembrar dudas saliendo fuerte y rascar los primeros puntos de la temporadda.

Entendido el plan de juego, las principales aristas del once del técnico nacido de Azul aparecen con los tres fichajes ya inscritos, que miran directamente al once titular en Gerona. Odysseas Vlachodimos, Gabriel Suazo y Alfon González están listos para vestir la blanquirroja en tierras catalanas.

Diferentes argumentos para conseguir los primeros puntos de la temporada

El gran dilema de Matías Almeyda hasta hace pocos días era conformar un once inicial sin poder contar con los tres fichajes veraniegos, algo que ya ha quedado solucionado y permitirá que se estrenen frente al Girona, dirigido por Míchel, quien insiste en la necesidad de refuerzos para afrontar el curso con solidez. Además, el técnico argentino ya tiene en sus filas al cuarto refuerzo, César Azpilicueta, llegado esta mañana al aeropuerto de San Pablo, aunque su estreno tendrá que esperar al parón internacional tras la tercera jornada.

El Sevilla afrontará el choque en Montilivi con siete lesionados, pero con el aliciente de esas tres caras nuevas y la recuperación de Rubén Vargas, que tras dejar atrás sus molestias apunta al once como mediapunta en un 4-2-3-1. Almeyda deberá cuidar que su equipo no se parta ante un Girona que combina posesión con verticalidad y que obliga a presionar arriba para dificultar sus salidas.

Almeyda huye de las malas noticias y se centra en su trabajo "Después de perder un partido me van a ver muy feo, con más arrugas. Estoy firme con las convicciones que me hicieron venir a este club. Heredo todo un año en el que no estaba, mi periodo se inicia en estos dos partidos. Los resultados adversos no modifican lo que me hizo estar aquí. Lo malo llama a lo malo, hay que dejar de pensar que todo está mal".

En la portería habrá estreno: Odysseas Vlachodimos debutará en LaLiga y se adueñará del arco, relegando a Nyland al banquillo tras sus dudas en Nervión contra el Getafe. La zaga formará con Juanlu en el lateral derecho –aún sin resolver su futuro con el Napoli–, Castrín y Kike Salas en el centro, y Gabriel Suazo en el costado izquierdo, estrenándose como blanquirrojo y dejando a Pedrosa fuera de la convocatoria ante su inminente salida.

El doble pivote seguirá sin cambios con Nemanja Gudelj y Lucien Agoumé, ya que Djibril Sow no llega a tiempo y será baja. Donde sí habrá novedades es en el ataque: Alfon ocupará la izquierda, moviendo a Ejuke a la derecha en ausencia de Lukebakio, lesionado y con su continuidad en el aire: "A veces los futbolistas desean algo y puede venir acompañado de la situación que atraviesa el club. Es algo que definirá el jugador con la dirigencia", fueron las palabras de Almeyda en la previa.

Tampoco estará disponible Akor Adams, lo que devuelve la titularidad a Isaac Romero. Entre líneas, Vargas será la pieza encargada de dar fluidez entre defensa y delantera.

Este sábado, a partir de las 19:30 horas en Montilivi, Girona FC y Sevilla FC tienen un partido importante para conocer lo que es tener puntos en el casillero. Ambos lo ansían, sólo uno podrá sumar de tres y después de la imagen previa de cada uno hasta el punto puede ser insuficiente aunque siempre sea positivo sumar lejos de casa.

Alineación probable del Sevilla Fútbol Club: Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Suazo; Gudelj, Agoumé; Ejuke, Vargas, Alfon; e Isaac Romero.