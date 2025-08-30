El Sevilla F.C. cierra la venta del belga Stanis Idumbo al Monaco
La venta del extremo de 20 años se ha formalizado tras firmar por cinco temporadas por el club francés
El extremo belga Stanis Idumbo ya ha dejado de ser formalmente jugador del Sevilla F.C. y viste ya la camiseta del Monaco, en la Liga Francesa. El acuerdo, que llevaba varios días casi cerrado, se ha formalizado este sábado cuando restan apenas unos días para el cierre del mercado de fichajes.
Stanis Idumbo, extremo belga de 20 años, ha fichado por cinco temporadas por el Mónaco, y ya ha sido presentado como una de las incorporaciones estrella del club que participa esta temporada en la Champions League.
Según los detalles de la operación difundidos por Efe, la entidad monegasca pagará alrededor de diez millones de euros más dos en variables, una cantidad que podría aumentar en función de objetivos colectivos e individuales y que el Ajax neerlandés, club de procedencia de Idumbo, cobrará el quince por ciento de la plusvalía.
- Estos son los jugadores libres que están sin equipo: el Sevilla FC tiene un ojo en estos futbolistas
- Gigot gana fuerza en el duelo con Diego Carlos para reforzar la defensa del Sevilla
- Almeyda ya tiene lateral izquierdo para San Mamés
- Alineación probable del Sevilla ante el Getafe: las inscripciones eligen por Almeyda
- Todo lo que debes saber sobre el XIV Trofeo Antonio Puerta: fecha, horario y dónde ver el Sevilla FC-Al-Qadsiah FC
- Martín Ortega, otro lateral diestro por el que se interesa el Sevilla
- En el Sevilla Fútbol Club gusta Julián Araujo, lateral derecho del Bournemouth
- El 'psicólogo' de Del Nido Carrasco, José Ignacio Navarro, despedido del Sevilla FC