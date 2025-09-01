Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fichajes

Batista Mendy llega cedido al Sevilla por el Trabzonspor turco

El centrocampista francés se quedará hasta final de temporada en el club de Nervión

El centrocampista francés Batista Mendy a su salida este lunes del hospital tras pasar el reconocimiento médico

El centrocampista francés Batista Mendy a su salida este lunes del hospital tras pasar el reconocimiento médico / David Arjona / EFE

El Correo

El Correo

 El centrocampista francés Batista Mendy llegó este domingo al aeropuerto sevillano de San Pablo después de que el Sevilla FC y el Trabzonspor turco hayan acordado su cesión al club de Nervión hasta el final de temporada, con una opción de compra por 7 millones de euros, informaron a EFE fuentes de la operación.

Mendy, mediocentro de 25 años de origen bisauguineano, ha pasado el reconocimiento médico este mismo lunes y deberá esperar a que culminen alguna de las salidas que el Sevilla espera consumar en el último día de mercado para ser inscrito ante LaLiga y convertirse oficialmente en jugador sevillista.

El futbolista galo, internacional en las categoría inferiores de su país, se formó en la cantera del Nantes, con cuyo primer equipo debutó en 2021, aunque fue traspasado tras disputar sólo tres encuentros al Angers, club en el que se consagró durante dos temporadas (2021/22 y 2022/23) y que vendió sus derechos al Trabzonspor.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto otomano, Batista Mendy ha disputado 83 partidos oficiales en los que ha marcado tres goles y ha dispensado otras tantas asistencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents