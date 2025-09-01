Otra salida confirmada en el Sevilla: el Elche logra la cesión de Adriá Pedrosa

Nueva salida conformada del Sevilla: el Elche ha logrado la cesión de Adriá Pedrosa, para la presente temporada, según ha informado este lunes la entidad ilicitana. El jugador catalán, de 27 años, llega al club ilicitano con una opción de compra y se convierte en el décimo segundo refuerzo del equipo que entrena Eder Sarabia para el presente campeonato.

Pedrosa se formó en la cantera del Espanyol, de donde pasó hace tres temporadas al Sevilla, club en el que ha ido perdiendo protagonismo. Esta temporada, el lateral solo participó con equipo sevillista los últimos cinco minutos que disputó en la segunda jornada ante el Getafe.

Curiosamente, el próximo partido del Elche tras el parón de las selecciones será ante el Sevilla, el exequipo de Pedrosa, en el Sánchez Pizjuán.

El anuncio de la salida del lateral catalán se produce apenas unas horas después de la confirmación de la marcha de Dodi Lukebakio al Benfica y de la llegada de Alexis Sánchez al club de Nervión, en una última jornada del mercado de fichajes frenética para el Sevilla.