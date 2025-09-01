Sevilla FC
El Sevilla FC ultima el acuerdo con el Benfica por Lukebakio
El extremo belga dejará el Sevilla FC y firmará por el Benfica cinco temporadas
Parece que el culebrón de Lukebakio llega a su fin. El extremo belga firmará, si acuerdan los últimos flecos, por el Benfica en este último día de mercado según ha adelantado Sky Sports y Di Marzio.
El traspaso se cerrará en torno a unos 22 millones de euros fijos, una cantidad alejada de los 30 millones de euros que se marcaron al inicio de la negociación para desprenderse de la estrella de la plantilla. El Hertha de Berlín ingresará un millón de euros a sus arcas y el extremo se guarda un 10 por ciento de su venta, según ha informado Mateo Moretto.
Una venta que va a desatascar el mercado en el Sevilla FC
Se trata de la segunda venta importante en el Sevilla FC tras la salida de Badé al Bayern Leverkusen. Según pudo saber El Correo de Andalucía, Dodi Lukebakio viajó este domingo, después de constatar con fuentes cercanas a la negociación que el extremo de Asse se encontrara en las instalaciones del aeropuerto de San Pablo.
Con este traspaso, Antonio Cordón pretende llevar a cabo varios fichajes en este último día. Uno de ellos es Baptiste Mendy que precisamente ya aterrizó en la capital hispalense en la tarde de este domingo y se encuentra a la expensa de pasar el reconocimiento médico. En la zaga también llegará el portugués Fabio Cardoso tras alcanzar un principio de acuerdo con el Oporto.En las últimas horas, también han sonado los nombres de Amrabat y Alexis Sánchez, tal y como adelantó Diario AS y ha podido constatar El Correo de Andalucía.
En cuanto a las salidas, surge la incógnita de vender a Rubén Vargas. Por el momento, el Villareal sigue insistiendo para hacerse con los derechos del futbolista suizo, pero no llegan a las cantidades pretendidas por el conjunto de Nervión. Las primeras cantidades ofrecidas son de unos 8 millones y medio de euros, una cantidad ínfima para la calidad del extremo sevillista.
Los que si parecen tener pie y medio fuera son los jugadores como Kelechi Iheanacho, Álvaro Fernández y Adrià Pedrosa, que cuentan con varias ofertas de salida y se encuentran en la recta final. Se prevé unas horas frenéticas en este último día de mercado en la planta noble de Nervión.
