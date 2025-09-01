El delantero chileno, de 36 años, firmará por un año tras alcanzar un acuerdo con el conjunto de Nervión. Llega como agente libre procedente del Udinese y viene a suplir la baja de Lukebakio. Su polivalencia en ataque ha hecho que se convirtiese en una oferta apetecible en las últimas horas. Puede jugar tanto en banda como en punta, tal y como ha ido demostrando en sus anteriores equipos como el FC Barcelona o el Inter de Milán.