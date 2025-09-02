Batista Mendy destaca que "el Sevilla es el club más grande" en el que ha estado hasta ahora

El centrocampista francés Batista Mendy, una de las últimas incorporaciones del Sevilla, al que llega cedido por el Trabzonspor turco, destacó este martes que este es "el club más grande" en el que ha "estado hasta ahora", por lo que consideró que "es un muy buen destino" en el que espera "demostrar" su "valía".

"Estoy muy contento de venir a este gran club y, ahora que estamos aquí, me siento muy bien. Sé que es un gran club, un gran club europeo. Es muy conocido. Es un club histórico. El hecho de que yo venga a Sevilla es un paso muy grande para mí en comparación con el club en el que estuve antes", aseguró el francés en declaraciones a los medios oficiales del Sevilla.

Mendy desveló que antes de llegar habló con el montenegrino Stefan Savic, defensa que cumple con ésta su segunda campaña en el Trabzonspor, al que llegó procedente del Atlético de Madrid, en el que estuvo nueve temporadas.

"Me dijo cosas buenas de la ciudad y ahora me toca a mí descubrirla. Me dijo que era un club muy grande, algo que yo ya sabía, y que el estadio estaba bien, que era grande. Estoy impaciente por descubrirlo", insistió el futbolista de 25 años nacido en Francia pero de origen bisauguineano.

Mendy se definió como un jugador "más bien defensivo, que también puede atacar, que le gusta poner mucha presión y ser agresivo sobre el rival", y subrayó que "LaLiga es un campeonato muy grande, que se ve mucho" y que en Francia la admiran.

"Creo que es un buen campeonato para mí, porque me gusta jugar al fútbol y pienso que puede ser un buen lanzamiento para mi carrera", dijo el nuevo refuerzo sevillista.