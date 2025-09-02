Lesión Ejuke: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Sevilla

Otro nuevo lesionado en la plantilla del Sevilla FC. Ejuke ha estado ausente este martes en el entrenamiento de Matías Almeyda junto a los demás lesionados del club rojiblanco y los internacionales Vlachodimos, Nyland, Suazo, Gudelj y Vargas que están con sus respectivas lesiones.

El extremo nigeriano, que no se ha vestido de corto por una lesión miofascial en el bíceps femoral del muslo izquierdo, cayó lesionado a los pocos minutos de empezar el encuentro ante el Girona en una jugada en banda.

Una larga lista de lesiones

Según reza el comunicado del Sevilla FC y tras las pruebas médicas pertinentes que se ha realizado el nigeriano este martes, el problema muscular que tiene lo tendrá en el dique seco entre dos y cuatro semanas. Su regreso será a finales de septiembre.

Esta baja se suma a una larga lista de lesionados en el club hispalesnse que preocupan seriamente a la afición, hasta seis futbolistas se encuentran en la enfermería. Entre ellos figuran Ejuke (lesión en la pierna), mientras que Djibril Sow y Akor Adams padecen problemas musculares que los mantendrán de baja al menos hasta mediados de septiembre. También a mediados de mes se espera la recuperación de Joan Jordán (espalda) y Tanguy Nianzou (muslo). También, el central Ramón Martínez sigue recuperándose de su lesión en los isquiotibiales que prolongará su ausencia hasta finales de septiembre.

La novedad en el entreno de esta mañana ha sido Adnan Januzaj que se ha sumado al grupo tras regresar de su lesión. Una lista de bajas que compromete la planificación y limita las rotaciones en un calendario cargado de compromisos.

Comunicado médico de Ejuke, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Tal y como comunica el club, la primera plantilla del Sevilla FC se ejercitó este martes en la primera de las sesiones matinales de la semana, en la que, como ocurriera en la tarde del lunes, ya no estuvieron presentes los internacionales: Vlachodimos, Nyland, Suazo, Gudelj y Vargas. Sí que estuvieron Januzaj, reincorporado al grupo tras superar su lesión, así como los recién llegados Fábio Cardoso y Batista Mendy.

El equipo volverá al trabajo este miércoles en sesión matinal para seguir entrando en dinámica los nuevos fichajes de Almeyda. De momento, el nigeriano será baja para los partidos de Elche, Villareal, Alavés y Rayo.