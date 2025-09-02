Un verano a coste cero tras el adiós de dos jugadores clave como Badé y Lukebakio

La estabilidad deportiva y accionarial no existe en los últimos años en el Sevilla Fútbol Club y la regeneración y el plan de ahorro que comenzó Víctor Orta lo ha continuado Antonio Cordón con una reducción de pérdidas importante, que intentó mostrar una fuerza por Juanlu Sánchez al principio de mercado cuando Giovanni Manna llegó al Sánchez-Pizjuán para firmarlo para el SSC Napoli y al final las grandes ventas han sido las de jugadores capitales el pasado curso como Loïc Badé y Dodi Lukebakio.

Además de las citadas salidas del francés por unos 30 millones de euros y del belga por 20+4 al Benfica hay que sumar también la de Stanis Idumbo, que ha dejado en las arcas nervionenses unos 10 millones de euros, mientras que Suso se fue al término de la temporada y firmó libre por el Cádiz, y Rafa Mir y Pedrosa han terminado cedidos en el recién ascendido Elche. Kelechi Iheanacho fue rescindido antes de las 23:59 de este pasado 1 de septiembre para hacer hueco a nuevos compañeros.

Casi 60 millones recaudados para poder inscribir a fichajes a coste cero con ayudas de compañeros

Rebajas salariales, jugadores libres que han tardado en ser inscritos y ventas que se han demorado han marcado un verano muy complicado en el Sevilla Fútbol Club - con ayuda de Adnan Januzaj, que se rebajó el salario, y Djibril Sow y Marcao que ampliaron sus contratos, mientras que Nianzou y Jordán no lo hicieron-, cuyo paso del tiempo dirá si la dirección deportiva de Antonio Cordón ha brindado los recursos necesarios al cuerpo técnico de Matías Almeyda para aspirar a algo más que a permanecer, pues no podemos olvidar que el valor de mercado de la plantilla todavía está por encima de los 100 millones de euros y tiene por debajo a otros ocho candidatos.

Lo que es estadístico luego no tiene por qué reflejarse en el campo, ya que la temporada pasada era más alto el valor y el resultado fue un agónico decimoséptimo puesto. Ahora, se han ido dos jugadores clave como Loïc Badé y Dodi Lukebakio -ocultando su marcha para resolver su salida en el aeropuerto un día antes-, que han sido los traspasos más sonados del verano después del enquistado de Juanlu durante varios meses, aunque para Antonio Cordón "el Sevilla FC no ha recibido ninguna oferta por Juanlu de parte del Nápoles. Nosotros no hemos negociado nada con ellos".

Con la prensa totalmente equivocada para el director de fútbol pacense acerca de las negociaciones por Juanlu con los partenopeos, Cordón se ha centrado en reforzar aquellas demarcaciones que pedían a gritos nuevos nombres como la portería con Odysseas Vlachodimos, el lateral zurdo con la llegada de Gabriel Suazo, Fábio Cardoso y César Azpilicueta para reforzar la defensa, Batista Mendy en la medular cedido por 200.000 euros procedente del Trabzonspor, Alfon libre del Celta y el veterano Alexis Sánchez libre desde Udinese.

Batista Mendy, durante el primer entrenamiento del Sevilla FC tras el cierre de mercado, este martes en Sevilla. / David Arjona / EFE

Tres de los nuevos apuntan al once

Ante la falta de dinero y terminado el mercado de fichajes, Matías Almeyda contará seguramente con tres de los siete nuevos fichajes en su once titular de forma habitual, como Gabriel Suazo en el carril zurdo de la defensa, Batista Mendy en el eje de la medular con Agoumé, o Alfon en el costado izquierdo del ataque. Alexis, un buen ayudante para mejorar la definición de Akor Adams e Isaac Romero, apunta a ser un revulsivo y a sus 36 años.

El único que puede alterar el plan ya fuera de hora es Álvaro Fernández, que podría rescindir estos días a sabiendas de que no cuenta en absoluto para 'El Pelado', que cuenta con Vlachodimos, Nyland y Alberto Flores, siendo el riojano el cuarto en discordia.

Habilitaría una ficha para el próximo mercado poder acudir con lo que libere quizás a por un organizador -aunque Almeyda juega con dos perfiles defensivos en el medio-, rol restante en un mediocentro de carácter de contención e igual con falta de elaboración.

El Sevilla Fútbol Club que venció en Girona dista del que ofreció una mala imagen con el Getafe previamente. El fútbol será el que lo ponga en una u otra posición en la tabla clasificatoria al final de LaLiga a los de Matías Almeyda, que tendrá a su disposición la plantilla que le ha conformado el director de fútbol Antonio Cordón por apenas 200.000 euros, siendo el equipo que menos ha gastado para reforzarse en el mercado de verano.