Alexis Sánchez: "La gente en Sevilla es única y es una de las razones por las que porque vine acá"

Esta mañana entrenaba por primera vez con el grupo Alexis Sánchez, uno de los últimos fichajes del Sevilla Fútbol Club que llega a Nervión como petición de Matías Almeyda, que quiere que el chileno sea uno de esos jugadores importantes que ayuden en el vestuario desde la experiencia y veteranía de su dilatada carrera deportiva en la que ha pasado por grandes clubes como el Fútbol Club Barcelona en LaLiga, en el que estuvo hace once años.

Minutos después de la primera sesión del de Tocotilla, Sevilla FC+ daba a conocer la primera entrevista con el atacante chileno criado en la región de Antofagasta, que llega con ganas de jugar en el Sánchez-Pizjuán cuanto antes: "Han sido días intensos, estaba esperando esta oportunidad, con las mismas ganas de siempre. Venir al Sevilla con la afición que tiene, a la que he enfrentado dos veces ya con el Manchester United y con el FC Barcelona. El estadio, la afición es algo que es de temer".

Agradecido por la oportunidad

Todavía le queda un último baile a Alexis Sánchez en Europa antes de volver a Sudamérica, ya que como él manifiesta se "encuentra físicamente bien y tiene para estar en Europa". Por ello, llegar al Sevilla "es una oportunidad, con un club grande como es el Sevilla".

Recalca el chileno que tuvo llamadas de su continente: "Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, todavía tengo para estar en Europa y más que nada en el Sevilla, que es un club grande. El estadio, la afición. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto".

Demostrar en el campo su nivel

Confía el de Tocotilla que su edad no sea ningún impedimento para aportar en este Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, más si cabe al encontrarse en buen punto físico: "Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números".

"La gente en Sevilla es única y es una de las razones por las que porque vine acá, también es por eso. La afición es lo que a veces uno le dan ganas de jugar porque al final estás jugando con 12 dentro"

Ambición por ganar

"Yo siempre tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar. Siempre, donde he estado, he logrado títulos. Si vengo acá es porque también quiero pelear títulos, no por jugar. Siempre tengo ganas, quiero ir par adelante, siempre quiero ganar...".

Primer entrenamiento de Alexis Sánchez con el Sevilla FC / Sevilla FC

Adaptabilidad al sistema de Almeyda

Ha empezado 'El Pelado' conformando un esquema con cuatro atacantes arriba escudados por dos centrocampistas de corte defensivo, y Alexis, confirma que se ve bien para aportar en cualquiera de los cuatro puestos ofensivos aunque la mayor parte de su carrera se haya desempeñado en la izquierda o en punta: "En las tres posiciones que son de arriba, al medio también me acomodo muy bien, pero mientras pueda ayudar al equipo, al míster… También eso es importante y para ayudar a los más jóvenes. Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante"-

Conoce a Gabriel Suazo

"Lo conozco en la selección. Nos conocemos, nos entendemos muy bien la forma de jugar. Sé cómo juega y la verdad que es un profesional en la selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la selección, pero cuando vuelva ya charlaremos mucho".