Alexis Sánchez ejerce de líder en la sesión matinal del Sevilla

El Sevilla Fútbol Club regresó el pasado domingo a los entrenamientos para enfocarse en este inicio de semana en el importante duelo contra el Elche CF del próximo viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán que será la apertura de la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

El equipo dirigido por Matías Almeyda afrontará estos días con la única meta de sumar de a tres en Nervión, algo que sólo ha conseguido la entidad una vez en todo el 2025 (Sevilla 1-0 Las Palmas).

Una semana de regresos y novedades

En búsqueda de la segunda victoria consecutiva, Almeyda sumará esta semana varias caras nuevas tras el cierre del mercado como jugadores que ya han dejado atrás sus lesiones y vuelven a estar disponibles.

Ramón Martínez, Djibril Sow y Adnan Januzaj volvieron al final de la pasada semana, por lo que deberían ser tres novedades de cara a la lista de convocados contra el Elche, en la que guarda alguna esperanza de entrar Tanguy Nianzou. Los que no estarán serán Joan Jordán y los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams.

A los cuatro citados que ya se ejercitan con normalidad hay que sumarle a los tres últimos en llegar: César Azpilicueta, Batista Mendy y Alexis Sánchez, que ya han entrenado con sus compañeros y que en esta semana debería conocerse si está alguno de los tres para ser titular ante los ilicitanos. De hecho, el de Tocopilla ya ejerció de líder en la sesión siendo el primero en los entrenamientos, al igual que el zaguero pamplonica, detalles que demuestran la implicación con la que han llegado al Sevilla.

Guido Bonini dirige la sesión matinal del Sevilla FC / Álex Mérida

El mediocentro francés cedido del Trabzonspor es quien puede ser más capital para el técnico argentino en la medular en ese doble pivote junto a Lucien Agoumé.

No obstante, los tres pueden figurar entre los titulares. La veteranía y experiencia de Azpilicueta en la zaga puede aportar la seguridad que no se vio en los dos primeros partidos de Liga, y las mismas cualidades de Alexis Sánchez en el ataque -siendo baja Akor Adams- pueden conferirle su primera titularidad como blanquirrojo por detrás de Isaac Romero.

Cinco internacionales con sus selecciones

Los que aún no están a las órdenes de Matías Almeyda al haber sido citados con sus combinados nacionales son Orjan Nyland, Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo y Rubén Vargas.

La Chile de Suazo juega en la madrugada del martes al miércoles -ya eliminada sin opciones de Mundial- contra Uruguay y puede significar que no llegue a tiempo el lateral zurdo para el Elche. Oso se perfila como titular si el de Santiago no llega al 100% tras un vuelo transoceánico.