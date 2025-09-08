Nolito: "Alfon me parece un gran jugador, el Sevilla ha realizado un gran fichaje"

Alfon González fue el primero de los siete fichajes del Sevilla Fútbol Club en este mercado de verano, llegando como agente libre desde el Celta de Vigo tras entablar un acuerdo Víctor Orta -por entonces director deportivo nervionense- con los agentes del extremo albaceteño.

En este inicio liguero, el atacante manchego sólo ha podido jugar uno de los tres partidos al no estar inscrito para los dos primeros, pero en el estadio de Montilivi contra el Girona sacó a relucir muchas de las cualidades que tiene y fue decisivo anotando el 0-1 a los 30 minutos en un contragolpe después de recibir de Rubén Vargas.

Si nada raro ocurre, tras la salida de Dodi Lukebakio y con la lesión de Chidera Ejuke por el momento, Alfon González además de titular será uno de los principales activos sevillistas en la temporada. En el inicio de la semana en los entrenamientos, el ex del Celta de Vigo se ha mostrado muy activo en la primera sesión de los de Matías Almeyda estando muy atento y siendo el primero en los ejercicios físicos del comienzo comandados por Guido Bonini, preparador físico del staff del técnico argentino.

Frente al Elche este próximo viernes debutará en el Ramón Sánchez-Pizjuán partiendo desde el costado izquierdo del ataque en el cuarto once de Almeyda de la temporada.

Alfon González, del Sevilla FC, celebra un gol durante el partido de fútbol de la liga española, La Liga EA Sports, disputado entre el Girona FC y el Sevilla FC en el Estadio de Montilivi. / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Nolito defiende el fichaje de Alfon por el Sevilla

Estos días atrás, sobre la figura de Alfon González, su salida del Celta y su reemplazo en Vigo conversaba Nolito en Faro de Vigo, alabando al fichaje del Sevilla FC: "Me parece un gran jugador".

El atacante sanluqueño, retirado desde 2023 y con pasado nervionense -estuvo dos temporadas y media- afirmó cobre Alfon que "el Sevilla ha realizado un gran fichaje. Se fue Alfon del Celta, ahora llega Bryan, es como un cambio de monedas".

Con motivo de su salida, el conjunto celeste firmó este verano a Bryan Zaragoza, un jugador al que Nolito considera parecido al sevillista e incluso al ser preguntado por las similitudes entre los tres también se mojó: "Creo que son jugadores similares: son rápidos, tienen desborde, encaran, tienen gol… Me parecen dos grandes jugadores y ojalá les vaya bien tanto en el Sevilla como en el Celta".