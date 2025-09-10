Alineación probable del Sevilla ante el Elche: Almeyda puede presentar en Nervión un once renovado

La jornada 4 de LaLiga EA Sports dará comienzo en la capital hispalense este próximo viernes con un Sevilla Fútbol Club - Elche Club de Fútbol en el que se podrán ver varias novedades en el conjunto que dirige Matías Almeyda, que ha ido recuperando efectivos durante la semana y que ya no tiene ningún problema de inscripciones y cuenta con nuevos jugadores y una plantilla con todos los puestos doblados.

A la espera de poder evaluar el rendimiento de los recién llegados, 'El Pelado' puede tener la duda de si alterar mucho el once con motivo de ser el primer partido tras el parón internacional o mantener al grueso de los que lograron la primera victoria de la temporada en Montilivi en los estertores del mercado de fichajes, con un 0-2 contra el Girona en el que vencieron con autoridad a los de Míchel con goles de Alfon González e Isaac Romero, dos que repetirán en la titularidad casi con total seguridad.

Nyland se gana el puesto ante la llegada de Vlachodimos

Todavía no ha tenido minutos Odysseas Vlachodimos con el Sevilla Fútbol Club y parece que este viernes tampoco los tendrá, teniendo que aplazar su debut a futuros encuentros ligueros, ya que Orjan Nyland demostró en Gerona que quiere ganarse el puesto y mantenerse bajo palos. De momento, en la victoria del Sevilla dejó su portería a cero, algo que si vuelve a suceder sería la primera en el conjunto nervionense desde que con él mismo en el arco se lograra en la 2023/24 en la racha de tres victorias consecutivas ante Getafe (0-1) y Las Palmas (0-2).

Esa fue también la última vez que los sevillistas sumaron 6 o más puntos del tirón, algo contra lo que también ha de luchar el conjunto de Almeyda, que cayó ante el Getafe en el estreno en Nervión, lugar en el que sólo ha ganado una vez el Sevilla en 2025.

Posible debut de Azpilicueta en la izquierda

Para romper todos esos guarismos, el técnico argentino puede contar por delante de Nyland con una defensa cuya única novedad puede ser la ausencia de Gabriel Suazo. El chileno, que viajó con su selección, todavía no entrena y tendrá sólo una sesión este jueves como mucho, algo que puede hacer que almeyda opte por situar a Oso o hacer debutar a César Azpilicueta como blanquirrojo.

El defensor navarro declaró el pasado lunes en su presentación que está listo para jugar y se adapta a cualquier demarcación: "Estoy dispuesto a jugar en cualquier posición en la defensa, tener esas posibilidades dentro de un equipo es importante, hay cinco cambios, los rivales son diferentes y durante mi carrera debuté como extremo derecho y he terminado ahora de central. Siempre lo he visto como algo positivo y si el entrenador cree que ahí puedo aportar (defensa central), bienvenido sea y con la mentalidad de aportar y ayudar al equipo. He entrenado con el grupo con normalidad y ahora la decisión es del cuerpo técnico, pero me encuentro bien".

Batista Mendy en un entrenamiento con el Sevilla FC / Álex Mérida

Mendy apunta a formar pareja con Agoumé en la medular

Otra de las novedades en el cuarto once liguero de Matías Almeyda puede ser la inclusión de Batista Mendy junto a Lucien Agoumé en el doble pivote. 'El Pelado' quiere a dos centrocampistas físicos de contención en dicha zona del campo para un juego muy directo que le pueda sostener al equipo y evitar que se parta como ante el Getafe en Nervión. El recién llegado cedido del Trabzonspor declaró esta mañana en su presentación que es "un jugador agresivo, un jugador que intenta atacar al que tenga la posesión y que soy bueno técnicamente. Mi presencia física puede ayudar mucho al equipo e intentaré aportar lo máximo al equipo".

Los tiempos de Vargas, la novedad en la delantera

Con Alfon González e Isaac Romero confirmados en izquierda y delantera tras sus goles y buenas actuaciones en Montilivi, Matías Almeyda tendrá que pensar a qué otros dos jugadores sitúa en las cuatro posiciones de ataque, ganando enteros Juanlu Sánchez en la derecha por delante de Carmona -Ejuke sigue sin entrenar tras su última lesión- y con la principal duda de Rubén Vargas en la mediapunta.

El suizo ya ha entrenado esta tarde con el grupo con normalidad, lo hará mañana y será el argentino quien decida entre él y Peque, a priori, para conformar el segundo once que presentará su Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y con el que buscará la segunda victoria -consecutiva- del curso liguero.

A falta de una última toma de contacto el jueves esta podría ser la alineación probable del Sevilla Fútbol Club: Nyland; Carmona, Castrín, Kike Salas, Azpilicueta; Agoumé, Mendy; Juanlu, Vargas, Alfon; e Isaac Romero.