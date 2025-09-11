Almeyda: "Retrasamos el entreno para contar con Suazo, sé que esos viajes cansan y hay que saber cómo está"

Matías Almeyda compareció este jueves en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios horas antes del último entrenamiento del Sevilla Fútbol Club previo al duelo de la jornada 4 de LaLiga EA Sports contra el Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia, invicto hasta el momento en el campeonato.

El técnico argentino repasó en primer lugar las dos semanas del parón internacional: "Bien, fueron buenos días de entrenamiento conociendo a los que llegaron y fueron positivos. Estamos con muchas ganas desde el primer día y esperando hacer un buen partido".

Suazo modifica el plan de Almeyda

A la espera de Suazo, ya en Sevilla, Matías Almeyda ha pasado la sesión matinal a la tarde para contar con él y decidir el once de mañana: "Gabi llegó y retrasamos el entreno para poder contar con él y estar con todo el plantel. Sé que esos viajes cansan, jugó los dos partidos y hay que preguntarle cómo está, confiar en su palabra y tenemos soluciones. No sólo César, puedo modificar con Carmona en ese sector, con Oso, así que tenemos variantes y principalmente esperaré a ver cómo se encuentra Gabi".

Balance del mercado

Contento con el mercado de fichajes de Antonio Cordón, "si no estuviese de acuerdo con él no estaría sentado acá", hizo balance 'El Pelado' de los últimos en llegar. "Trato día a día con Antonio y su staff, estamos en la misma sintonía, estoy trabajando con tranquilidad y en sintonía y diálogo, que es fundamental".

"Los conocía de ver fútbol e incorporamos gente en las posiciones necesarias a reforzar, se hizo de manera inteligente, son jugadores con experiencia que llegan en un momento clave al club y aportarán dentro y fuera de la cancha. Me llama la atención la humildad que tienen tras haberlo ganado todo y verlos con las ganas como si fueran a jugar el primer partido de su vida, eso me motiva y es el futbolista que quiero y amo y que dignifica al fútbol, que llegan no sólo por lo económico y sin quedarse en lo logrado, y para desafiar un momento difícil en el que estamos y llegar a momentos gratos. Contento con todos ellos".

Primera victoria Almeyda en casa

"Hay mucho que se puede pensar y analizar. Se ha iniciado un proceso nuevo, hemos jugado un partido en casa aunque la realidad es que no se gana desde hace tiempo de local y cuando a los grandes como a nosotros nos ocurre esto se crea una atmósfera negativa y hay que darles tranquilidad a los jugadores que van a jugar. Es una realidad que nos tenemos que hacer fuerte y mañana es el segundo partido y lo miro así y siendo consciente de lo pasado aunque no vivamos de ello ni se borre, pero mirando adelante y saliendo mañana con confianza aunque haya errores y buscando esa línea media (regularidad), tratar de sacarle presión a los jugadores. Los nuevos fichajes caen en el momento justo y con su experiencia para soportar la presión y ayudar a los compañeros. Somos un grupo y trabajamos como grupo, al que se baja hay que levantarlo y al que se sube, bajarlo".

Elche, un rival con gran entrenador

"Nos vamos a enfrentar a un equipo que es uno de los que más lindo juega. Viene de una categoría inferior y llegó ganando, arrancó el torneo y consiguió por medio del juego puntos importantes y será un partido difícil. Tienen buenos jugadores por línea, un buen sistema de juego a nivel ofensivo y defensivo, trabajan en equipo y tienen peligro, buen juego y será un buen partido ante un gran equipo".

"Tenemos nuestras estrategias, si bien sabemos que enfrentamos a un equipo que lo hace bien en salida, en presión y posesión y resuelven rápido. Tienen muy claro lo que tienen que hacer, peligro en el juego aéreo y es un equipo bastante completo y es porque tienen un gran entrenador. Con nuestras armas tratar de hacernos fuerte".

Cantera y posible titularidad nuevamente de Castrín

"Veremos. No he tomado decisiones para este partido y esperaré la llegada de Gabi y lo que más me interesa es que los que venían participando si les toca salir vienen otros en mejor momento y es la mejor manera de no quemar. Sé que puedo contar con ellos (canteranos). Castrín jugó porque se lesionó Ramón y estaba preparado y es lo que me interesa del grupo, que puedan apoyarse para cuando lo necesite el entrenador".

La veteranía de Alexis, clave en el grupo

No mira Almeyda los números pasados de Alexis y se centra en lo que le puede dar al Sevilla: "Malos resultados de cara a gol depende, si juega 4 días y gana 5 títulos lo contrataría cualquiera. En el fútbol, el análisis con los años es apresurado. Yo jugué hasta los 30 en el Inter y decidí retirarme, no tenía más ganas de jugar y me fui a trabajar al campo con vacas y caballos y con 35 regresé a River y fue mi mejor etapa de futbolista porque me di cuenta del valor que tiene el fútbol en mi vida y resolví situaciones que antes no era capaz. Lo que noto en Alexis y otros muchachos es que disfrutan del fútbol y eso no todos lo hacen y lo confunden con ganar dinero. Estos (Alexis) priorizan disfrutar, jugar y participar un minuto, quince o un partido entero a propuestas millonarias. Creo en eso. No he tratado antes con Alexis pero entrenando siempre es de los primeros en todo y quiere ganar a todo y si aporta toda esa experiencia al grupo dará el granito de arena que debe aportar un jugador, él no tiene que hacer todo por el equipo, nos equivocaríamos. Por eso somos un equipo y cada cual en su posición sabe lo que tiene que hacer, pero me gusta la humildad que tiene Alexis de escuchar. Es un tipo que ha ganado cosas y no está necesitado y simplemente quiere jugar como cuando era chico, eso es el fútbol, tratar de jugar y divertirte queriendo ganar como cuando eras amateur, esa parte no debe morir nunca. Ver esto que digo en jugadores como él, César, que es quien más corre en los entrenamientos, me gusta".

Nianzou y los tres lesionados: Ejuke, Akor y Jordán

Los lesionados deberían regresar la semana que viene 2, y por ahí hay otro caso que se va a tirar un poquito más. Con respecto a Tanguy entrena normal y vamos cuidando sus tiempos, ha tenido muchas lesiones y tratamos de no exigirlo demasiado y me interesa poder contar con él, es un gran jugador y trataremos de administrar esa parte que por ahora no ha podido lograr de darle una continuidad y bajar y subir cargas, algo que es difícil. Pero estamos tratando y vamos en el proceso, está disponible y veremos para cuántos minutos".

Salidas de Rafa Mir y Adrià Pedrosa

"Creo que hay temas ahí que hay que dividir un poco. Cuando un entrenador no te tiene en cuenta no te deja entrenar con él y entrenaron conmigo hasta el último segundo y hay otros temas explicados por el club y por decisiones jugadores. Son grandes jugadores y mostraron ser grandes profesionales, estuve con ellos un mes y medio y les deseo lo mejor. Todo lo que les di fue de corazón y los puedo mirar a la cara porque sé que no han tenido problemas conmigo".

Cómo ve Almeyda a Isaac Romero

No lo ha pasado bien Isaac Romero de cara a gol y habló el argentino de cómo lo ha recuperado y cómo ha ido hablando con él, destacando que todo es "virtud de él, virtud de Isaac en trabajar, en querer mejorar y escuchar". "Llegamos nosotros y a las dos semanas se lesionó y se recuperó rápido, va a hacer goles con nosotros porque tiene ganas de ganar y sacar lo mejor de él y el otro día lo hizo muy bien y pudo hacer un gol más. De a poco los goleadores cuando van haciéndolos se tranquilizan, quieren romper la porteria y es cuestión de tiempo y está en buen camino y en el último partido convirtió".

Objetivo de Almeyda

La palabra alegre pronunciada por Antonio Cordón y Del Nido Carrasco sobre el objetivo del Sevilla este año también salió a escena en la rueda de prensa de Matías Almeyda, que desgranó al detalle qué meta se marca en la temporada: "Estar feliz depende de adónde queramos llevarlo. Si lo llevamos a la felicidad de la vida, todos queremos ser felices y queremos que lo sean nuestras familias. Por diferentes motivos no todo el mundo es feliz y me canso de hablarles al grupo de la felicidad: una cosa es la felicidad deportiva que te la dan los triunfos y el buen funcionamiento lleva a la paz, la tranquilidad y a corregir y ser feliz jugando al fútbol con resultados, y otra es la de la vida. Todos queremos ser felices, ahora, hay una verdad para mí y es que uno siendo feliz va a rendir más. Si entro en una oficina y veo a gente con 'una raya en la cara' (mala cara) pienso en negatividad y hay que dejar lo negativo porque se atrae al igual que lo positivo, y esa felicidad hay que traerla desde el juego y el convencimiento para sacarse la presión. La sonrisa genera algo en el cerebro y te da otra manera de pensar y ver la vida. Es verdad que queremos ganar y que la gente vaya al estadio feliz y vea algo bueno y la tenemos que convencer para tener a uno de los mejores, o al mejor público con nosotros".