A prisión seis ultras del Sevilla FC por agredir a aficionados rivales en Gandía

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a seis integrantes de los Biris Norte por unas presuntas agresiones a un grupo de aficionado de un club de fútbol rival. Según informa en un comunicado, se les imputa por su presunta participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y delito de odio, cargos por los que han ingresado en prisión provisional.

Los hechos, detalla la Policía, ocurrieron el pasado 9 de agosto en Gandía, Valencia, donde agresores y víctimas pasaban las vacaciones. El primer contacto entre ambos grupos tuvo lugar en el interior de un local de ocio y se produjo de forma amistosa.

Tras conocer los agresores la afinidad de las víctimas por un equipo de fútbol rival, se ganaron su confianza mediante el engaño para que los acompañaran a una zona despoblada y de escasa iluminación donde tenían previsto continuar con su momento de ocio.

Agresión

Una vez allí, los ahora detenidos comenzaron a cantar consignas a favor de su equipo de fútbol y reconocieron expresamente que eran miembros de los Biris Norte, un reconocido grupo ultra vinculado al Sevilla CF. Además, se llevó a cabo un ataque en el que los agresores propinaron patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza y golpes con botellas de cristal fracturadas.

Como consecuencia de la agresión, una de las víctimas resultó herida de gravedad en la cabeza y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente, sigue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave.

Delito de odio

La Policía ha recordado que en 2017 la Comisión Estatal contra la Violencia, en el ejercicio de las competencias que le corresponden por delegación del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior, calificó oficialmente a los Biris Norte como grupo violento con arreglo a lo dispuesto en la Ley 19/2007.

A raíz de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Delitos Violentos y la Brigada Local de Información de Gandía, en colaboración con las Brigadas Provinciales de Información de Sevilla y Valencia, fueron detenidos los seis agresores, para los que se decretó prisión provisional.