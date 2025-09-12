La felicidad se construye con tres puntos: Nervión espera al Sevilla con hambre de victoria

Echado el cierre al mercado de fichajes en el Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda ha aprovechado estos días de parón internacional para conocer a los nuevos jugadores y convencerlos de su idea de juego, dejando claro también en rueda de prensa que lo que Nervión necesita son victorias, ver a un equipo con carácter en el que creer y que lleguen los resultados para alcanzar esa felicidad que tanto se ha pregonado en los últimos días.

No trata de vender humo 'El Pelado' como él mismo reconoce, y "si lo hago es de forma inconsciente", reconociendo que ha quedado satisfecho con los nuevos fichajes: "Los conocía de ver fútbol e incorporamos gente en las posiciones necesarias a reforzar, se hizo de manera inteligente, son jugadores con experiencia que llegan en un momento clave al club y aportarán dentro y fuera de la cancha".

Por todo ello, Matías Almeyda que conoce que sólo ha ganado un partido el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque él sólo lleve uno y no tenga que cargar con lo anterior, quiere brindar tres puntos a la afición y encadenar así dos triunfos de forma consecutiva para que todas esas ideas que intenta meter en la cabeza de sus futbolistas lleguen más fácil a través de un convencimiento basado en el juego y, sobre todo, en los resultados.

"Se ha iniciado un proceso nuevo, hemos jugado un partido en casa aunque la realidad es que no se gana desde hace tiempo de local y cuando a los grandes como a nosotros nos ocurre esto se crea una atmósfera negativa y hay que darles tranquilidad a los jugadores que van a jugar. Es una realidad que nos tenemos que hacer fuerte y mañana es el segundo partido y lo miro así y siendo consciente de lo pasado aunque no vivamos de ello ni se borre, pero mirando adelante y saliendo mañana con confianza aunque haya errores y buscando esa línea media (regularidad), tratar de sacarle presión a los jugadores. Los nuevos fichajes caen en el momento justo y con su experiencia para soportar la presión y ayudar a los compañeros. Somos un grupo y trabajamos como grupo, al que se baja hay que levantarlo y al que se sube, bajarlo", manifestaba el técnico nacido en Azul.

Matías Almeyda descifra al Elche de Eder Sarabia "Nos vamos a enfrentar a un equipo que es uno de los que más lindo juega. Viene de una categoría inferior y llegó ganando, arrancó el torneo y consiguió por medio del juego puntos importantes y será un partido difícil. Tienen buenos jugadores por línea, un buen sistema de juego a nivel ofensivo y defensivo, trabajan en equipo y tienen peligro, buen juego y será un buen partido ante un gran equipo". "Tenemos nuestras estrategias, si bien sabemos que enfrentamos a un equipo que lo hace bien en salida, en presión y posesión y resuelven rápido. Tienen muy claro lo que tienen que hacer, peligro en el juego aéreo y es un equipo bastante completo y es porque tienen un gran entrenador. Con nuestras armas tratar de hacernos fuerte".

Para la batalla en Nervión que abrirá la cuarta jornada, Matías Almeyda ha decidido trasladar la sesión del pasado jueves a la tarde para ver en qué estado de forma llegaba Gabriel Suazo, jugador importante en su esquema. Si el chileno está en condiciones a su regreso del parón internacional, el argentino podría alinearlo de inicio. En caso contrario, tiene vistas alternativas con Azpilicueta, Carmona o el canterano Oso.

Nyland/Vlachodimos, la duda de Suazo, el debut de Azpilicueta y Mendy y la espera con Vargas

Grosso modo, lo descrito justo arriba vendrían a ser las dudas del once de Matías Almeyda para medirse al Elche, con Nyland ganando por el momento la partida al nuevo portero, Odysseas Vlachodimos, tras un buen encuentro en Montilivi dejando la meta a cero, apareciendo las alternativas en la defensa con las dudas de Suazo en la izquierda y Castrín en el eje. No ha sido del todo claro respecto al canterano el entrenador sevillista, pudiendo formar con Carmona, Cardoso, Kike Salas y el chileno o Azpilicueta y dejando al joven central en el banquillo. También debutaría, por ende, el zaguero portugués presentado el pasado miércoles.

"Gabi llegó y retrasamos el entreno para poder contar con él y estar con todo el plantel. Sé que esos viajes cansan, jugó los dos partidos y hay que preguntarle cómo está, confiar en su palabra y tenemos soluciones. No sólo César, puedo modificar con Carmona en ese sector, con Oso, así que tenemos variantes y principalmente esperaré a ver cómo se encuentra Gabi", explicó sobre Gabriel Suazo Matías Almeyda.

Menos duda hay en el doble pivote con Lucien Agoumé fijo y con muchísimas opciones para que Batista Mendy debute como jugador blanquirrojo ante los ilicitanos, actuando por delante Alfon en la izquierda e Isaac Romero en punta -ratificado por su entrenador en rueda de prensa- y con la posible inclusión de Juanlu en la derecha y Vargas, si está bien, en la mediapunta. Djibril Sow puede ser otra opción en el sitio del suizo.

Tras la última toma de contacto el jueves por la tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán, esta podría ser la alineación probable del Sevilla Fútbol Club: Nyland; Carmona, Fábio Cardoso, Kike Salas, Azpilicueta; Agoumé, Mendy; Juanlu, Vargas, Alfon; e Isaac Romero.