Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Elche

El Sevilla Fútbol Club salvó un punto en los minutos finales gracias a un gol de Peque en el 86' que sirvió para contrarrestar la remontada del Elche con los exsevillistas André Silva y Rafa Mir, este cedido y levantando gran polémica tras su celebración en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los tres puntos siguen resistiéndose en Nervión.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(6) Matías Almeyda: en su segundo partido en Nervión modificó el esquema con un 5-3-2 en el primer tiempo y tras el 1-2 del Elche alteró a un 5-2-3 dándole finalmente resultado con el gol de Peque, uno de los cambios, para el 2-2 definitivo. Le sigue faltando contundencia atrás en ciertas acciones y algo de juego interior aunque no sea una de las virtudes de su estilo.

Titulares

(3) Orjan Nyland: se comió el 1-2 por su palo. Le da la excusa perfecta a Almeyda para poner en Mendizorroza a Vlachodimos y sentarlo.

(5) Juanlu Sánchez: aguantó en su lateral las llegadas del Elche y se incorporó bien en el ataque otorgándole profundidad al carril. A Isaac Romero le puso una de gol que salvó la zaga del Elche. En defensa cumplió sin más.

(5) César Azpilicueta: sólo tuvo un fallo en el partido y significó el 1-1 tras estar flojo en la elástica que le hizo Martim Neto y en el balón que previamente dejó muerto para el ilicitano. Aporta experiencia y veteranía, pero se fue del partido tras el 1-2 entrando en polémica con Rafa Mir.

(7) Tanguy Nianzou: en su vuelta tras una larga lesión, realizó una muy buena primera parte en distribución de balón, concentración y buscar la espalda de rival con envíos largo. A la hora de partido lo cambió Almeyda.

(6) Marcao: serio, sin errores y con una única desconexión en los primeros minutos en una dura entrada sobre Ali Houary. Uno de sus partidos más correctos en el Sevilla.

(6) Alfon González: jugó en una posición poco conocida para él sacrificándose en la resta y acompañando en las subidas al equipo cada vez que combinaron por su carril. Cerca del gol es más peligroso, pero Almeyda ya sabe que cuenta con él para ganar profundidad cuando juegue con cinco en defensa y no esté Suazo.

(5) Nemanja Gudelj: ordenó al equipo en la medular en la primera mitad. Discutido pero correcto en la medular.

(6) Batista Mendy: cumplió en la contención cortando con acierto acciones gracias a la facilidad que tiene para estirar las piernas sin cometer faltas y fue el primero en ir a la presión alta del equipo.

(5) Lucien Agoumé: se cargó de amarilla muy pronto y lo condicionó a la hora de ir a disputar duelos. Correcto, y los mejores minutos del equipo coincidieron con su clarividencia a la hora de distribuir en el ataque.

(5) Rubén Vargas: le costó entrar en el partido, conectar acciones de peligro y ser determinante. Se marchó lesionado.

(6) Isaac Romero: se fajó, trabajó como de costumbre y esta vez sí acudió a su cita con el gol con un derechazo desde la frontal para hacer el 1-0. Tuvo olfato para poder anotar el segundo pero se lo anularon por fuera de juego al ir rápido a un balón que se le escapó a Dituro.

Isaac Romero en acción durante el Sevilla - Elche de la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(6) Andrés Castrín: estuvo concentrado y fue el mejor de la zaga cuando sustituyó a Nianzou. Demostró, como dijo Almeyda, que puede contar con él cuando sea necesario.

(5) Gabriel Suazo: hizo la falta del 1-2 cuando tenía a su lado a Marcao y podía haber resuelto la acción sin cometer dicha infracción. Apenas sumó en el ataque y se aplicó en defensa para contener las subidas del Elche por el carril diestro. Con descanso y minutos irá a más. Notó el viaje internacional con Chile.

(5) Alexis Sánchez: algún detalle de calidad aislado y queriendo darle dinamismo al juego para buscar la victoria en los minutos finales, pero no pudo concatenar llegadas.

(5) Adnan Januzaj: un intento con la cabeza, un par de salidas con criterio, pero entró con el partido ya en efervescencia y muy loco para que la técnica se impusiera.

(6) Peque Fernández: salvó al Sevilla de su segunda derrota de la temporada en Nervión con un golazo en el 86' que metió por la escuadra de Dituro. Movimientos con sentido en la medular queriendo dar pausa en el final del encuentro.