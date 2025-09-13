Las reacciones en el Sevilla y en el Elche sobre el gol de Rafa Mir en el Ramón Sánchez-Pizjuán

"No tengo nada que decir", respondía de forma escueta Tanguy Nianzou, el mejor jugador del Sevilla Fútbol Club en el empate ante el Elche Club de Fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán, sobre su excompañero Rafa Mir en la celebración del segundo tanto de falta directa de los ilicitanos en el minuto 69, gol con el que remontaban los de Eder Sarabia a los de Matías Almeyda.

La forma de dirigirse el murciano a la grada baja de Gol Norte en Nervión provocó que los aficionados se volvieran contra él y comenzaran a insultarlo al grito de "Rafa Mir, hijo de p*ta", a lo que el ariete cedido por los blanquirrojos respondió avanzando hacia su campo y parándose de espaldas a la grada señalándose su nombre y tapándose los oídos. Todo ello, originó que fueran a más las protestas llamándolo "violador".

Al término del partido, tanto Rafa Mir como su entrenador defendieron sus intereses como Almeyda, Peque o Isaac Romero se pronunciaron al respecto.

Eder Sarabia defiende a Rafa Mir

"He visto que iba al córner a celebrarlo y seguramente sea difícil. Tú quieres lo mejor para tu equipo y hay que respetar. Celebrar un gol es lícito. A partir de ahí estaba más pendiente de lo que queríamos hacer y de los cambios. Me gusta que haya pique, pero no tengo demasiado criterio", comentaba el entrenador ilicitano.

Rafa Mir: "Las celebraciones hay que hacerlas, es muy complicado hacer un gol

"Es un gol más, para mí es importante marcar y devolver la confianza al equipo en el que estoy también teniendo respeto al equipo del que vengo y del que estoy cedido que es el Sevilla. Estoy muy feliz de haber podido volver, poder jugar, el último tiempo aquí no fue fácil y bueno, al final se junta todo un poco. Las celebraciones hay que hacerlas, es muy complicado hacer un gol. Son cosas que pasan, hoy vengo de rival, también los he tenido de mi lado y nos han llevado en volandas a ganar una Europa League y sólo tengo palabras de agradecimiento a esta afición y equipo que me ha dado mucho. Al final son cosas del fútbol, hoy tengo que defender esta camiseta y dar el máximo", manifestaba Rafa Mir tras el partido a los medios de LaLiga.

Un comienzo esperanzador para Rafa Mir en el Elche

Con tres goles en los últimos tres partidos, Rafa Mir es uno de los pichichis de LaLiga en este arranque liguero: "Bueno, para mí es importante todos los días. Creo que el Elche es mi nueva familia, ha apostado mucho por mí y me han dado confianza y minutos. Aquí no tuve esa suerte de poder tener, el primer año estuve a gran nivel, el segundo no tanto, el tercero fue como fue por decisiones de alguien que ya no está aquí y son cosas que pasan y hay tomarlo todo con la mayor naturalidad y agradecido al Sevilla y también al Elche por esta oportunidad".

Rafa Mir, del Elche CF, celebra un gol durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Elche CF en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Peque e Isaac recriminan la actitud de Rafa Mir en el gol

Al igual que su excompañero Nemanja Gudelj se dirigió a él tras esa celebración, Rafa Mir también fue criticado por excompañeros como Peque o Isaac Romero en zona mixta, los dos autores de los goles del Sevilla en el empate de anoche ante el Elche.

Isaac Romero reconoce que se pasó en la celebración: "¿Si se ha pasado? Para mí sí, la verdad. Es un jugador que lleva aquí en Sevilla dos o tres años, me parece. Al final ha vivido muchas cosas con este club y creo que se ha equivocado en la celebración. La afición ya ha demostrado el cabreo que tenía con él porque ha estado mucho aquí en casa y personalmente pienso que sí se ha equivocado".

También Peque, que hizo el 2-2 definitivo habló sobre su excompañero: "Sí, se ha sobrepasado un poco. No quiero entrar mucho en el tema, pero obviamente entiendo a la afición que esté enfadada. Lleva aquí tres años y no era necesario, pero cada uno ya es mayorcito para hacer sus actos. No me meto en eso".

Mientras tanto, Matías Almeyda sólo contestó en rueda de prensa que no había nada más que hablar: "Rafa Mir juega para otro equipo y yo no voy a opinar más de él. Lo que haga cada persona con sus actos depende de ellos".