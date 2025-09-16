El Sevilla FC completa su segundo entrenamiento semanal con sólo una baja por lesión

El Sevilla Fútbol Club completó esta mañana su segundo entrenamiento semanal y cada vez va teniendo mejores noticias Matías Almeyda, con sólo un jugador ausente por lesión y que ya trabaja en solitario sobre los terrenos de juego de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Con dicho panorama trabaja 'El Pelado' preparando el partido del próximo sábado en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés y que llega tras empatar a dos con el Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un encuentro no exento de polémica y cuyo resultado final se conoció en el 86' cuando Peque hizo las tablas definitivas tras una dejada de calidad de Alexis Sánchez.

Joan Jordán, la única baja para Matías Almeyda

El entrenador argentino sólo tiene una baja confirmada: la de Joan Jordán, quien sigue con su proceso de recuperación tras pasar por el quirófano por una hernia discal. Aunque aún no hay una fecha concreta para su regreso a la competición, el centrocampista catalán ya realiza ejercicios sobre el césped bajo la supervisión del equipo de readaptación, y se espera que pueda estar disponible en el próximo mes de octubre.

Ello hace que Matías Almeyda cuente con 24 jugadores de la primera plantilla a su disposición, algo que lo obligará al menos, si no cita a jugadores del Sevilla Atlético, a realizar un descarte.

Cambio y descarte en la portería

Salvo sorpresa mayúscula, si se mantienen todos sanos de cara al viaje a Vitoria del próximo viernes, Álvaro Fernández se quedará en casa. 'El Pelado' no lo tiene entre sus planes ni el club tampoco, y se ha quedado únicamente tras no encontrar acomodo en algún otro club después de negociar cuando llegó Odysseas Vlachodimos con el Deportivo.

De hecho, el relevo y, por ende la otra noticia en portería, será la posible incorporación al once del meta greco-alemán. En el 1-1 ante el Elche se quedó Orjan Nyland bajo palos y en el 1-2 colocó de forma deficiente la barrera en el tanto de Rafa Mir, que además entró por su palo. Todo ello puede hacer que el técnico argentino piense en Mendizorroza como escenario para un cambio de tornas en la portería sevillista.

Isaac Romero durante el entrenamiento del Sevilla FC este martes / Sevilla FC

Chidera Ejuke y Akor Adams entrenan con normalidad

Los dos jugadores que regresaron el pasado lunes, Chidera Ejuke y Akor Adams, se han ejercitado este martes con normalidad y podrán estar a disposición de Matías Almeyda, que difícilmente pondrá al punta nigeriano en el once. Isaac Romero ha anotado en dos jornadas de forma consecutiva y ello le confiere la titularidad contra el Deportivo Alavés.

Además de no encontrar cambios en la delantera de cara a Vitoria, también otra de las decisiones que tomará 'El Pelado' será la de mantener la línea de cinco en defensa o volver a cuatro, siendo más probable que aguante lo que le funcionó hasta el minuto 60 del Sevilla FC - Elche CF.