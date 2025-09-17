Sevilla FC
LaLiga denuncia al Sevilla FC por cánticos ofensivos contra Rafa Mir
El jugador cedido en el Elche metió un gol de falta y provocó a la grada de Gol Norte con gestos de celebración
LaLiga ha denunciado al Sevilla FC por incidentes violentos y cánticos ofensivos hacia el jugador del Elche Rafa Mir en la última jornada. Según el escrito de La Liga fueron hasta tres veces en los que un grupo de aficionados del Sevilla insultaron al jugador, así como contra el árbitro que se refleja en dos ocasiones.
Todos estos hechos ocurrieron en el partido de la última jornada ante el Elche. Corría el minuto 70 cuando el delantero metió un gol de falta directa por el lado de la barrera. El murciano entró en júbilo en la celebración dirigiéndose a la grada baja de Gol Norte con una serie de gestos: mano en la nariz y brazos en alto señalándose su camiseta. Poco después, comenzaron los insultos y los cánticos de 'Rafa Mir, hijo de puta' al unísono de todo el campo, y de la parte baja de Gol Norte otros más graves como 'Violador, violador'. Cuando Sarabia lo quitó en el 80' se sucedieron cánticos en contra del jugador.
Otras denuncias
También se hace eco de los cánticos ofensivos contra el madridista Marco Asencio en San Sebastián y contra el Real Madrid; los dirigidos por aficionados del Espanyol contra el jugador del Mallorca Sergi Darder y los de aficionados de Osasuna contra España y la selección en una ocasión en el partido contra el Rayo Vallecano.
A través de la plataforma LALIGAVS, la patronal recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.
