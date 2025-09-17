Muere Manolo Cardo, tercer entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Sevilla FC

El Sevilla FC ha comunicado este martes el fallecimiento del Manolo Cardo, de 85 años, entrenador del primer equipo entre 1981 y 1986 y tercer técnico que más partidos oficiales ha dirigido en la historia del club, 200, sólo superado por Joaquín Caparrós (248) y de Unai Emery (205).

"El legado que deja Manolo Cardo en el Sevilla FC es inconmensurable, memoria perenne escrita con letras de oro en la historia sevillista. El club quiere trasladar su más sentido pésame a toda su familia y allegados. Descanse en paz", señaló la entidad sevillista.

Cardo, un producto de la feraz cantera de Coria del Río, fue un centrocampista que disputó una cuarentena de partidos de Primera división con el Sevilla a comienzos de los sesenta, antes de continuar su trayectoria como jugador en clubes más modestos como el Recreativo de Huelva, el Algeciras y el Avilés Industrial.

En diciembre de 1981, cuando entrenaba al filial sevillista, se hizo cargo de forma provisional del primer equipo tras la destitución del laureado Miguel Muñoz pero esa interinidad duró cinco años tras un formidable debut en La Romareda ante el Zaragoza, al que goleó por 1-4, un duelo con cuatro goles de Pintinho y haciendo debutar a Francisco López Alfaro.

Durante su etapa al frente del equipo confió en canteranos como, además de Francisco, Rafa Paz, Ramón Vázquez o Manolo Jiménez, todos ellos internacionales con la selección española.

Con unos planteles de bajo coste y sustentados en la cantera -jugadores que serían internacionales Francisco, Nimo, Serna, Álvarez, Ramón Vázquez, Jiménez o Rafa Paz, y otros jugadores de club como Blanco, Ruda o José Luis-, Cardo condujo al Sevilla a dos clasificaciones europeas consecutivas gracias a un fútbol técnico e incluso preciosista.

Tras un lustro en el banquillo del Sevilla, el conocido cariñosamente como Cateto de oro siguió su carrera en el Cádiz, Las Palmas, Recreativo, Xerez y Atlético Marbella, donde se retiró al término de la temporada 1995/96.