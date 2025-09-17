Del Nido Carrasco recuerda a Manolo Cardo: "Se ha ido una de nuestras leyendas"
El presidente, acompañado por Antonio Cordón, acudió este miércoles a Coria del Río, donde se vela el cuerpo del extécnico fallecido del Sevilla FC
El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, acompañado por el director de fútbol profesional, Antonio Cordón, acudió este miércoles al tanatorio de Coria del Río para acompañar a los familiares y amigos de Manolo Cardo, Banquillo de Oro del club fallecido este martes. A la salida, el máximo mandatario atendía a Sevilla FC +: "Es un día triste para todos los sevillistas porque se nos va una de nuestras leyendas. Un canterano del Sevilla, un jugador del primer equipo y el tercer entrenador con más partidos de la historia. Todos lo conocen, apostó por la cantera, peleó con lo que tenía por sacar el máximo y logró un gran rendimiento. Pero sobre todo, se nos va una gran persona. Siempre que el Sevilla lo llamaba para cualquier acto, evento o cualquier cosa para lo que lo necesitara, siempre estaba ahí. Era una persona entrañable, al igual que su familia. Les damos el pésame porque, por supuesto para ellos y para todo el sevillismo, hoy es un día muy triste".
Además, dejó claro el cariño que todo el sevillismo le tenía y le demostraba: "Siempre se lo hemos manifestado. Se le quería mucho. Además de por todo lo que ha hecho por el Sevilla, porque era una persona cariñosa, generosa y afable. Siempre todos le hemos transmitido lo muchísimo que le queríamos".
