Alineación probable del Sevilla contra el Alavés: momento para Vlachodimos y Suazo

LaLiga EA Sports volverá para el Sevilla Fútbol Club este próximo sábado en el estadio de Mendizorroza, escenario en el que ha caído por la mínima en las dos últimas temporadas en partidos cuyos inicios de la segunda mitad dilapidaron las opciones de los blanquirrojos.

Matías Almeyda, que ya consiguió su primera victoria ante el Girona en Montilivi antes del parón internacional, quiere lograr la segunda a domicilio y desquitarse del empate sufrido en casa frente al Elche de Eder Sarabia, un duelo en el que después de ir ganando se pusieron por debajo y lo lograron igualar por medio de Peque en los últimos instantes.

Vlachodimos y Suazo, novedades en el once

Uno de los protagonistas en clave negativa de aquel partido fue Orjan Nyland, que si bien no tuvo excesiva culpa en el gol de André Silva sí que pudo mandar con más autoridad en su área en la jugada previa y no dejar que el balón siguiera su camino, terminando posteriormente en las botas del ariete portugués en el punto de penalti. Si en el 1-1 tuvo una cuota baja de responsabilidad no se puede decir lo mismo en el segundo tanto que anotó Rafa Mir. Colocó mal la barrera, el balón pasó por fuera sin mucha dificultad y entró por su palo.

Todo esto puede desencadenar en que 'El Pelado' elija a Odysseas Vlachodimos por delante de él y le dé el relevo esperado contra el Deportivo Alavés de Eduardo Coudet en un encuentro contra un rival llamado a tener un objetivo cercano, que no similar, a final de temporada.

Además del cambio en portería, que parece muy probable, otra de las novedades en el once del argentino puede estar en defensa. Seguramente regrese Gabriel Suazo y adelante a Alfon González a la línea de tres en la delantera, manteniendo el esquema con cinco abajo que le dio buen rendimiento con el Elche y con Marcao, Nianzou y Azpilicueta en el eje y con Juanlu Sánchez en el carril diestro.

Alineación probable del Sevilla FC ante el Alavés en Mendizorroza Sevilla Fútbol Club: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Marcao, Suazo; Mendy, Agoumé; Vargas, Isaac y Alfon.

Alfon González durante un entrenamiento con el Sevilla FC / Álex Mérida

Todo ello, que no modificará la sala de máquinas, en la que Lucien Agoumé es muy fijo y en la que Batista Mendy se tiene que ir haciendo poco a poco con el puesto, sí que puede alterar a los tres delanteros.

Frente a los ilicitanos formó de inicio Matías Almeyda con un 5-3-2 con Isaac Romero y Vargas como hombres adelantados y con Gudelj escudando a los dos citados en la medular. Si Alfon, que estuvo a buen nivel ante los de Eder Sarabia, repite en el once, ese 5-3-2 tornará en 5-2-3, con el manchego en la izquierda, el lebrijano en punta y desplazando al suizo a la derecha. Alexis Sánchez podría ser una alternativa a los tres nombrados, pero el de Tocopilla apunta a ser uno de los revulsivos elegidos por 'El Pelado' durante toda la campaña.

Chidera Ejuke y Akor Adams están listos

Los dos nigerianos, importantes en ataque, ya están de vuelta y a disposición del técnico sevillista, que sólo cuenta con la baja de Joan Jordán para Mendizorroza y que incluso tendrá que hacer descartes del primer equipo, siendo Álvaro Fernández uno de los seguros. Tiene a 24 disponibles y sólo pueden ir 23 citados, contando Andrés Castrín y Manu Bueno con opciones, sobre todo el central. De momento, tanto Chidera Ejuke como Akor Adams apuntan a ir en la convocatoria pero no aparecer en el once. Ejuke tendrá minutos en la segunda mitad y seguramente Akor también cuando el desgaste de Isaac Romero sea más visible tras pelear con la zaga alavesista.