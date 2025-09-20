Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Deportivo Alavés

El Sevilla FC volvió a sumar una nueva victoria a domicilio en La Liga. Los de Matías Almeyda firmaron un buen encuentro ante el Deportivo Alavés con una gran solidez defensiva, el liderazgo de Rubén Vargas y la calidad de Alexis Sánchez que hicieron darle la segunda victoria de la temporada.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(8) Matías Almeyda: salió el técnico argentino con un sistema de 5-2-3 al estadio de Mendizorroza. El plan era tapar las bandas del Deportivo Alavés e inyectarle velocidad al juego de su equipo. Lo consiguió con creces gracias a una presión alta y un partido muy físico que terminó decantándose a favor de los sevillistas. Cuando se pusieron por delante en la segunda mitad, realizó los cambios para aguantar el partido de forma inteligente. Partido muy serio del argentino que ya empieza a mostrar la identidad del equipo.

Titulares

(6) Odisseas Vlachodimos: primera titularidad del portero griego. No jugaba de titular desde 2024. No pudo hacer nada en el gol de penalti cometido por Marcao. Salió con seguridad en los balones aéreos.

(8) Carmona: aguantó en su lateral las llegadas de Denis Suárez, Aleñá y compañía. En ataque fue un martillo pilón otorgándole profundidad al carril incluso llegando hasta el área contraria regalándole a Alexis el segundo tanto. Antes, dejó una galopada por la banda y tuvo en sus botas una ocasión clarísima ante Sivera que lo rechazó la zaga. Buen encuentro del lateral.

(6) César Azpilicueta: aporta mucha seguridad en la zaga blanquirroja. Le otorga solidez y experiencia. Cumplió un buen partido haciendo bien la línea de tres.

(7) Tanguy Nianzou: sumó otro partido correcto tras su vuelta de la lesión. No tuvo muchos problemas para defender a Lucas Boyé. Estuvo seguro en todo momento y realizó varios cambios de orientación en largo a Suazo que le dieron aire al equipo.

(4) Marcao: un error suyo marcó negativamente el encuentro. No midió bien la distancia en la jugada y provocó un penalti escandaloso cuando mejor estaba el equipo. Tuvo mucho trabajo en la salida de balón ante la presión del conjunto vitoriano. Ayudó a Suazo en las galopadas de Carlos Vicente. Estuvo a punto de cometer otro penalti antes del descanso en un agarrón.

(5) Alfon González: estuvo a punto de marcar en el inicio del encuentro. Fue sustituido por lesión en el minuto 12.

(5) Gabriel Suazo: partido correcto del chileno. Jugó en defensa de cinco pero se le vio más cómodo al incorporarse al ataque. En defensa, tuvo que trabajar y luchar para tapar los centros de Carlos Vicente que fue un incordio.

(7) Batista Mendy: dueño del centro del campo del Sevilla FC. Junto a Agoumé acaparó mucho campo y dio la sensación que estaba en todas las acciones. Prácticamente, todas las posesiones comenzaban desde sus botas. Además de físico tiene buena salida de balón y buen sentido de la medida para otorgar pases verticales a Agoumé.

(6) Lucien Agoumé: salió en una posición más retrasada que ante el Elche. Jugó con Mendy en el doble pívote ayudando en tareas defensivas y en la salida de balón. Consiguió concretar algunos pases a las bandas y a Rubén Bargas.se cargó de amarilla muy pronto y lo condicionó a la hora de ir a disputar duelos. Correcto, y los mejores minutos del equipo coincidieron con su clarividencia a la hora de distribuir en el ataque.

(8) Rubén Vargas: es el líder del equipo. Cogió la pelota en campo contrario, lo condujo y fue esquivando defensores hasta marcar un golazo a la escuadra con la zurda. Gol de jugador de muchos quilates. Metió otro gol en fuera de juego, que se le escapó por centímetros, tras un gran pase de Marcao.

(6) Isaac Romero: trabajó muy bien de espaldas contra los defensas. En la primera mitad se le notó fresco de ideas, intenso y con buen toque de la pelota. Dio un pase de gol a Alfon en los primeros minutos. Buen momento del lebrijano.

VITORIA, 20/09/2025.- El centrocampista suizo del Sevilla Ruben Vargas (d) celebra con sus compañeors tras anotar un gol este sábado, durante el partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, entre el Alavés y el Sevilla, en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE/ L. Rico / L. Rico / EFE

Suplentes

(8) Alexis Sánchez: salió en el minuto 12 por la lesión de Alfon. Le puso más voluntariedad que acierto. Estaba ansioso por demostrar su calidad. Si el otro día fue un taconazo esta tarde dejó su primer gol tras una buena jugada de Carmona. Va cogiendo galones en el vestuario el Niño Maravilla.

(5) Gudelj: salió para poner orden en los compases finales e imponer su físico en balones aéreos.

(sc) Akor Adams: no tuvo mucho contacto con la pelota.

(sc) Peque: salió para aguantar la pelota en los compases finales.

(sc) Juanlu: salió para defender y aguantar la pelota en la banda.