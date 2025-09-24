Almeyda hace autocrítica: "El partido estaba controlado, había que cuidarlo y sacar un punto"

El entrenador del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda, compareció anoche en rueda de prensa tras la derrota del conjunto nervionense a manos del Villarreal Club de Fútbol de Marcelino García Toral en un partido similar en sensaciones al de la temporada pasada en el que se adelantaron los groguets en el comienzo, igualaron esta vez tras los 45' los sevillistas y anotaron al final de nuevo los castellonenses.

Un encuentro por momentos de tú a tú tras el gol de Djibril Sow que cambió el guion de una primera parte de dominio visitante y que volvió a virar en los minutos finales cuando se lesionó Tanguy Nianzou y se quedaron con diez los blanquirrojos. Diferentes etapas del encuentro para Almeyda: "El partido lo divido en varias etapas. El inicio fue de regular, porque si bien teníamos el control un poco, intrascendente, moviéndola atrás, estaba claro que iban a contragolpear con pelotas largas como hicieron, y en dos o tres ocasiones nos agarraron mal parados. Se pusieron en ventaja y empezamos a mejorar".

"El segundo tiempo metimos al rival en su campo, recuperando rápido, combinando, con tenencia efectiva, llegando al área rival. El hecho de haber quedado con diez modifica todo el partido, cuando quedaba tanto, ante un rival de muchísima jerarquía. Creo que nos acomodamos, pero en algunas acciones quedábamos demasiados expuestos al contragolpe. La ansiedad y las ganas de ir a por más el rival sacara la virtud que tiene, esa efectividad".

Exceso de valentía

'El Pelado' reconoció tras el partido que quizás el equipo fue demasiado valiente con uno menos y que agotó todos los cambios demasiado temprano: "Uno toma decisiones rápidas, seguramente la próxima lo pensaré, pero consideraba que era el momento justo para poner a Tanguy que nos iba a dar seguridad, por su velocidad porque iban a jugar al contragolpe, los minutos los hizo bien. Había gente que se había quedado sin piernas, los cambios estaban programados con otros tiempos y cuando pasaron se hicieron. Podía ser un error".

Respecto al francés, no había hablado tras el encuentro aún con él: "No he hablado con él. Dejo que estén un poco solos y después, cuando estoy más tranquilo hago una reflexión pospartido. Se verá. Sintió que le tiró atrás y veremos".

La reflexión de Almeyda sobre el tramo final del partido

"Muchas veces estas ganas de querer cambiar la historia hace que no se gane de local y se va hasta sin pensar. En el entretiempo corregimos algunas cosas, de quedar bien parados atrás, cuando quedas con diez había que quedar mejor parado y las faltas tácticas también existen. En la acción del gol quedamos muy pasados, teniendo en cuenta los cambios del rival, salió mal. Valoro el esfuerzo, y si ganamos habría que seguir con lo mismo, esto es largo. No se sale de un día para el otro, por eso trabajamos en equipo, de meter gente fresca, porque en realidad noto muy poca diferencia. Están muy parejos, cualquiera lo puede hacer. Nos dejamos llevar por ese impulso que pensábamos que lo ganábamos, el partido estaba controlado, había que cuidarlo, y había que sacar un punto como iba el partido".

"A veces son milésimas de segundo que deciden la acción. Trabajamos para esta marca en ataque, y si está con diez uno tiene que quedar mejor parado. Mucho regalo para tanto esfuerzo. Se corrige, y es rápido, hay que modificarlo. Era una lástima, porque el partido había sido bueno y quedarse con las manos vacías, como estaba el ambiente, la gente y la ilusión de todos, esta victoria se hace esperar".

Januzaj y Azpilicueta celebran con Djibril Sow su gol anotado en el Sevilla - Villarreal de la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Adnan Januzaj, la sorpresa positiva de la noche

El más certero del ataque del Sevilla y también el de más calidad sobre el césped de Nervión fue Adnan Januzaj: "Es un jugador que ha tenido un pasado en otros clubes de altísima calidad, hace tiempo que no tiene juego. Lo valoro, quiero sacarle lo mejor, porque sé que lo tiene, lo demostró en su vida. Lo que hizo, lo hizo bien, esforzándose, cuando sabemos que es mucho más ofensivo. De sus pies salieron jugadas muy claras, pases de gol, y eso buscábamos. Que los que entraran dieran el máximo", explicó Almeyda.

Motivo de las ocho rotaciones

"Este entrenador mide cada metro que hacen los jugadores, si lo hacen con intensidad, si están para recuperarse rápido… Muchos de ellos no estaban. Uno pregunta. Si no sería un caprichoso y trato de no serlo. No sé quién dijo que no se puede hacer, pongamos una computadora y la entrene. Analizo el partido, no los cambios, fue bueno. Actuaron bien, en muchos números superaron a un gran rival. Si me dedico al exitismo es muy fácil pegarme, los ocho cambios estaban bien hechos, algunos no estaban, no se habían recuperado", concluyó el técnico del Sevilla Fútbol Club.