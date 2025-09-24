Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Villarreal

El Sevilla Fútbol Club encajó este martes una nueva derrota en el Ramón Sánchez-Pizjuán a manos del Villarreal CF, esta vez provocada por una lesión de Nianzou que dejó con diez al conjunto de Matías Almeyda, que no supo aguantar la renta y que en ocasiones fue demasiado valiente con uno menos en el tramo final pudiendo retener el empate.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(3) Matías Almeyda: con 1-1 y uno menos sobre el campo durante doce minutos la idea debe ser mantener el empate y no irse a buscar el segundo. Ahí, falló, en refrescar demasiado el once quizás también. Con la idea de juego que tiene es necesario que ejecute rotaciones, otra cosa que a comienzos de temporada sea masiva.

Titulares

Cesar Azpilicueta. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

(7) Odysseas Vlachodimos: paradón en el minuto 11 a Oluwaseyi para dejar al Sevilla con vida en un uno contra uno. Con 1-1 en el marcador, en el 75', se volvió a vestir de salvador en otro mano a mano, esta vez con Pépé. Su nivel, determinante en este equipo.

(4) Juanlu Sánchez: varios centros desaprovechados por ponerla sin mirar. La espalda de su carril, una autopista para Cardona y Pedraza.

(5) César Azpilicueta: ante un rival con tanto ritmo sufrió al correr hacia atrás. Le da tranquilidad a la defensa, pero sufre con esta idea de jugar cuando tiene enfrente a un equipo con tanta velocidad.

(5) Andrés Castrín: rompió el fuera de juego en el 0-1 y la velocidad del Villarreal le complicó mucho el trabajo.

(3) Kike Salas: muy perdido en la salida de balón aunque evitó algún gol. En los instantes finales subió al ataque cuando el equipo estaba con uno menos.

(5) Gabriel Suazo: sufrió a su espalda y apenas pudo ofrecer ayudas en ataque. Supo aguantar a Buchanan aunque se le complicó con la gran movilidad en ataque del contrario.

(2) Nemanja Gudelj: muy poco competitivo para la élite. Muy mal en la primera mitad y algo mejor en la segunda cuando el Sevilla buscó el empate.

(7) Djibril Sow: aportó piernas en la medular, distribución y se mostró en área rival anotando un golazo para hacer el 1-1.

(8) Adnan Januzaj: el más certero del ataque del Sevilla, también el de más calidad. Nutrió de balones a sus compañeros y se adaptó bien a ir intercalando movimientos desde el costado y otros actuando como un interior que pudiera combinar de primeras hacia delante. El que mejor jugó arriba y el primero en ir a presionar. Una actuación de mucho nivel que encontró una ovación a cambio a su salida.

(5) Chidera Ejuke: echó por tierra una gran ocasión en el 23' al recibir un balón en largo de Januzaj y no ser capaz de concretar el remate. Todo lo que genera lo suele echar por tierra.

(2) Akor Adams: negado de cara a gol. Sólo estuvo bien en la acción del 1-1 peinando hacia una zona con jugadores de su equipo. Las tuvo de todos los colores y ninguna acabó entre los palos. Así es muy difícil presentar alternativa a Isaac Romero.

Suplentes

(Sc) Tanguy Nianzou: salió concentrado, le ganó un duelo a Oluwaseyi y minutos después se marchó lesionado. Dos titularidades sin completar los 90 minutos y algo más de veinte minutos ante el Villarreal ha durado el francés hasta volver a lesionarse.

(5) Alexis Sánchez: destellos de calidad y olfato goleador en un partido en el que entró para animarlo y no pudo hacerlo en el tramo final al estar el Sevilla con uno menos.

(5) Rubén Vargas: tuvo pocas acciones para demostrar la calidad que tiene en sus botas.

(3) José Ángel Carmona: llevaba poco en el campo y pudo defender mucho mejor la acción del 1-2 con Mikautadze. Entró al campo revolucionado.

(5) Batista Mendy: en su zurda estuvo el 2-2 en el descuento. Tuvo que jugar de central por la lesión de Nianzou al recolocar Almeyda al equipo con 10.