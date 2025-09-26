Almeyda ya cuenta con un titular más para Vallecas

El Sevilla Fútbol Club continuó este viernes ejercitándose en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras la derrota del pasado martes ante el Villarreal Club de Fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada intersemanal. Ahora, ya tiene cada vez más cerca la visita a Vallecas de este domingo en la que los de Matías Almeyda buscarán sumar su tercera victoria consecutiva a domicilio tras vencer a Girona y Alavés.

'El Pelado' no pudo contar con César Azpilicueta ni con Kike Salas el pasado jueves en la vuelta al trabajo tras la recuperación del miércoles. El veterano zaguero navarro hizo como el canterano gestión de cargas en el gimnasio y ambos pueden estar en el once frente al Rayo Vallecano en dos días.

Regresa Azpilicueta y no lo hace Kike Salas

De hecho, ya esta mañana sí se ha ejercitado Azpilicueta a las órdenes Almeyda, que quiere ir conformando en la penúltima sesión semanal la idea de juego que pondrá en práctica contra los de Íñigo Pérez, ya con la defensa de cinco asentada en la que debería volver Marcao y en la que no estará Tanguy Nianzou, que cayó lesionado ante los de Marcelino García Toral.

Kike Salas, por su parte, ha sido la principal ausencia de la sesión, que quedará en duda hasta que hable Almeyda sobre si estará disponible o no para esta jornada 7 de LaLiga EA Sports.

Parte médico de Tanguy Nianzou

"Tanguy Nianzou, que ayer debía abandonar el terreno de juego a los pocos minutos de su entrada ante el Villarreal CF, sufre una lesión leve en el bíceps femoral de su muslo derecho. El jugador francés queda pendiente de evolución para regresar con el grupo", comunicó el Sevilla Fútbol Club.

Unas tres semanas de baja se espera que esté el central galo recuperándose, regresando tras el parón internacional para estar listo de cara al Sevilla-Mallorca del día 18 de octubre o para la visita a Anoeta frente a la Real Sociedad. Ausente, por tanto, para Vallecas y ante el Barcelona.

Jugadores del Sevilla FC durante la charla de un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Jose Ramón Cisneros Palacios / Jorge Jiménez / ECA

Muchas novedades en el once

Después de la quizás, excesiva revolución Almeyda en el once ante el Villarreal, en la capital madrileña lo más probable es que vuelvan los titulares, manteniendo a Vlachodimos bajo palos, con Juanlu por Carmona en la derecha, Azpilicueta, Marcao y Fábio Cardoso, inédito hasta el momento, todo ello con Gabriel Suazo en el perfil zurdo de la zaga.

Por delante estarán los inamovibles Mendy y Agoumé, que pueden lidiar ambos con Djibril Sow tras su actuación notable contra el Villarreal. Isaac Romero y Vargas, fijos arriba.

A las 12:30, Matías Almeyda comparecerá ante los medios repasando las claves del partido en Vallecas e informando si además de Tanguy Nianzou, Alfon González y Kike Salas hay alguno que no llegue a la cita en Madrid o si, por contra, alguno se apunta a ella. El moronero es la principal duda para el domingo.