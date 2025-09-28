Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Rayo Vallecano

El Sevilla Fútbol Club consiguió su tercera victoria a domicilio este domingo en el estadio de Vallecas ante un Rayo Vallecano que fue quien más apretó y que se encontró con un muro llamado Odysseas Vlachodimos que fue capaz de repeler todas las llegadas de los de Íñigo Pérez y mantener con vida a los de Matías Almeyda en el comienzo de la segunda mitad.

En las postrimerías anotó Akor Adams el único gol del partido al recibir un balón de Carmona dentro del área para darle los tres puntos a la entidad nervionense. Vlachodimos salvó una más a Camello en un cabezazo a bocajarro.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(7) Matías Almeyda: salió el técnico argentino con su ya habitual 5-2-3 al estadio de Vallecas. Hizo debutar a Cardoso y le dio a Alexis la primera titularidad, algo perdido en el tramo inicial en igualdad de fuerzas como todo el Sevilla. Muy largo su equipo en el primer tiempo sin control alguno del partido. En el segundo los cambios le dieron un aire diferente al equipo, estuvo más compacto y ordenado y la contundencia en las áreas le dio otros tres puntos lejos de Nervión. Vlachodimos y Akor Adams le dan una visión positiva al encuentro. Acertó con la entrada de Djibril Sow para darle equilibrio al equipo.

Titulares

(9) Odysseas Vlachodimos: seguro en la primera mitad y determinante en la segunda. Grandes paradas a Alemão, Ratiu y Pathe Ciss casi de forma consecutiva. Salvar el punto con el 0-0 lleva su sello, y aguantar el 0-1 en el descuento con otro paradón también a Sergio Camello. La seguridad que le ha dado al Sevilla ya se traduce en puntos. Todo un acierto su contratación.

(8) Carmona: empezó firme aguantando las subidas de Isi Palazón, actuando como hombre libre, y cubriendo las diagonales de Álvaro García. Muy seguro en defensa, cuajó una muy buena primera mitad y entró de igual forma a la segunda, estando certero en las acciones defensivas y proyectándose en las pocas opciones que tuvo de ir al ataque. En el 87' todavía tenía gasolina para subir la banda y regalarle el 0-1 a Akor Adams.

José Ángel Carmona durante el partido de fútbol de LaLiga EA Sports disputado entre el Rayo Vallecano y el Sevilla FC en el Estadio de Vallecas. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

(7) César Azpilicueta: aporta mucha seguridad en la defensa blanquirroja. Le aporta jerarquía a una zaga que estuvo concentrada y que tuvo que repeler una alta cantidad de llegadas del Rayo.

(5) Fábio Cardoso: bien colocado y demostrando experiencia en su debut con el Sevilla. Crecerá con los partidos, pero tiene Almeyda a otro central a su disposición. Debe aportar más con los minutos y le falta la viveza propia del que viene de un largo periodo de inactividad.

(7) Marcao: no cometió errores en la primera mitad y sujetó bien a Alemão, salvando con el cuerpo en el descuento el 1-0 del Rayo y cuajando una buena actuación en la segunda mitad con contundencia dentro y fuera del área.

(6) Gabriel Suazo: la dupla que actuó por su banda de Andrei Ratiu doblando a Jorge de Frutos le complicó la tarde en Vallecas pero salió airoso de dichos duelos individuales. Con el cambio de banda de Alexis encontró un buen compañero para enseñarse por la izquierda.

(4) Batista Mendy: mínimamente mejor que su compañero pero pecando en varias ocasiones de querer jugar directo en vez de buscar combinar y frenar el ritmo del encuentro en dichos tramos del mismo. Dubitativo en las entregas y débil en alguna acción puntual en área propia.

(3) Lucien Agoumé: desaparecido ante el Rayo Vallecano, superado en todo el encuentro y sin ser capaz de aportarle pausa al partido. Saltó mucho de zona al ir a la presión y dejó el mediocentro desguarnecido. Nada en ataque.

(5) Rubén Vargas: mientras estuvo en el césped el Sevilla no ofreció mucho en ataque y en el plano personal tampoco pudo aportar algo diferente. Salió en la primera ventana de sustituciones.

(7) Alexis Sánchez: cuando las fuerzas del rival fueron desfalleciendo a él todavía le quedaba calidad en las botas para empezar a influir en las acciones de peligro del Sevilla. De sus botas nace el balón a Carmona que termina con el 0-1 de Akor Adams. Primera titularidad pero aportando más en los tramos finales cuando hay más espacios para que la técnica se imponga al físico de los jugadores.

(5) Isaac Romero: muy lejos de sus compañeros teniendo que hacer la guerra por su cuenta con los defensores vallecanos. Con él en el campo el Sevilla estuvo muy lejos de los dominios de Augusto Batalla.

Suplentes

(5) Adnan Januzaj: la calidad que tiene en la zurda le sirvió para demorar las jugadas y que los minutos pasaran en los compases finales. Tiene destellos.

Akor Adams celebra su gol durante el Rayo Vallecano - Sevilla Fútbol Club correspondiente a la jornada 7 de LaLiga disputado este domingo en el Estadio de Vallecas. / SERGIO PÉREZ / EFE

(7) Akor Adams: en la primera acción que entró en juego se dejó el balón atrás, en la segunda no le dio continuidad a la acción, y en el 87' se la dio Carmona para que rematar e hiciera el único tanto del partido y su primero en el Sevilla.

(5) Ramón Martínez: bien colocado en los minutos finales que disputó por Cardoso.

(6) Djibril Sow: el Sevilla estaba perdido en el campo y el encuentro demandaba su entrada. Así fue, el conjunto de Almeyda se ordenó desde su entrada y creció con balón. Estaba muy largo el equipo y se volvió compacto.

(Sc) Peque: entró en el descuento por Alexis.