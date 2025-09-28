Vlachodimos salva al Sevilla y Akor Adams define para firmar en Vallecas el tercer triunfo a domicilio (0-1)

Fábio Cardoso y Alexis Sánchez fueron las principales novedades del once de Matías Almeyda en el Sevilla Fútbol Club para la visita a a los de Íñigo Pérez con un 5-2-3 en el que Batista Mendy y Lucien Agoumé actuaron como sostén de un equipo frente a un Rayo Vallecano intenso y haciendo uso como de costumbre de las particularidades de un estadio más estrecho y particular como es Vallecas. No fue capaz de aprovechar esa superioridad del recinto vallecano el conjunto local, cayendo derrotado por el conjunto de Matías Almeyda en los minutos finales.

Tuvo una Akor Adams en el 87' y fue suficiente para anotar ante Batalla y hacer que las paradas de Vlachodimos en el comienzo de la segunda mitad tuvieran aún un premio mayor en la visita a la capital de España.

Fue Isaac Romero el primero buscar los dominios de Augusto Batalla con un remate rechazado que terminó en la esquina, situación parecida a la de los locales escasos instantes después, que empezaron a coger la manija del partido y a dominar a un conjunto blanquirrojo que concedió excesivos metros.

Jugar en bloque bajo no le hizo sufrir, de hecho el Rayo casi ni probó a Vlachodimos a pesar de las llegadas y de la sucesión de saques de esquina. José Ángel Carmona, aplicado en la derecha con Isi y Pep Chavarría en los inicios. Aproximaciones al área, balones directos y lances aéreos en una primera media hora física y con poca continuidad en el juego.

Rubén Vargas, del Sevilla FC, en acción durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Rayo Vallecano y el Sevilla FC en el Estadio de Vallecas. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Tediosa primera parte en Vallecas con muy pocas llegadas

La primera de peligro la tendría el Sevilla a once del descanso en un envío largo de Vlachodimos a Alexis en el que Lejeune le hizo falta en la disputa. Rubén Vargas se pidió el centrado tiro directo, no superando la barrera y en segunda instancia acabando nuevamente en la esquina.

Cuatro más tarde la tendría el Rayo en una combinación que acabó en el área grande y en la que Batista Mendy dejó suelto el esférico, rematando mordido Álvaro a las manoplas del greco-alemán.

Discurrió sin grandes ocasiones el acto inicial en Vallecas con un Sevilla roto en dos y con Isaac Romero peleándose con la zaga vallecana y en defensa los de Matías Almeyda apenas sufrieron salvo dudas puntuales. Agoumé y Mendy no aportaron la consistencia necesaria.

En la última acción de la primera mitad, cuando más asediaban los de Íñigo Pérez, Óscar Valentín enganchó una volea a la salida de un córner y la sacó Marcao lanzándose in extremis con todo en el área pequeña.

Mucho más animada y dinámica empezó la segunda mitad en Vallecas, sin cambios en el terreno de juego pero con un Rayo Vallecano obligando al Sevilla Fútbol Club a repeler ocasiones con un Odysseas Vlachodimos vistiéndose de salvador hasta en tres ocasiones.

Aexis Sánchez (i), del Sevilla, intenta controlar ante Pathé Ciss (d), del Rayo Vallecano. / SERGIO PEREZ / EFE

Vlachodimos salva al Sevilla y Akor da tres puntos en los compases finales

Centró Pep Chavarría antes de llegar al pico del área y en el punto de penalti esperó el balón Alemão protegido por Azpilicueta. Se preparó la chilena con un toque y el brasileño obligó al meta blanquirrojo a sacar una manopla para mandar el esférico a la esquina.

De manera consecutiva, Andrei Ratiu se habilitó un espacio para disparar desde lejos y volvió a poner en aprietos a Vlachodimos, despejando como pudo y evitando en segunda instancia que el rechace que le cayó a Pathe Ciss hiciera el 1-0. Isi con una jugada que acabó en un disparo sin peligro puso fin a la concatenación de llegadas locales.

Continuó excesivamente largo el conjunto de Matías Almeyda permitiendo a los de Íñigo Pérez progresar y superar líneas para personarse en el área sevillista. Iban pasando los minutos, se cumplió la hora de partido y salvo la doble del Rayo apenas sucedió nada en Vallecas. Inédito en ataque el equipo nervionense.

Álvaro González e Isi empezaron a encontrar espacios en un duelo que se rompió y en el que los blanquirrojos, de negro esta tarde, comenzaron tímidamente a visitar el área de Batalla en alguna acción rápida.

Movió ficha antes del 70' Matías Almeyda refrescando la zona ofensiva con Adnan Januzaj y Akor Adams, que entraron por Rubén Vargas e Isaac Romero. Alexis se desplazó a la izquierda y dejó en la derecha al belga. Justo tras las sustituciones la tuvo de nuevo el Rayo en las botas de Isi, que remató fuerte y le hizo daño a Carmona en el tobillo y en la continuación de la jugada terminó con un disparo débil con la derecha.

Cuando estaba todo casi decidido, anotó el Sevilla Fútbol Club. Las primeras acciones de Akor Adams en Vallecas no fueron las esperadas, fallando controles y sin darle continuidad a algunas jugadas, pero todo cambió radicalmente en el minuto 87. De las botas de Alexis y una cabalgada de José Ángel Carmona subiendo la banda en los estertores del encuentro llegaría el 0-1. En el área esperaba el nigeriano, que tal como le vino el balón impactó con él y anotó con ayuda del larguero haciendo imposible todo para Batalla.

Quedaban tres de tiempo reglamentario y seis de descuento, pero los de Almeyda supieron sufrir y amarrar una victoria muy importante que se convierte en la tercera consecutiva lejos de Nervión. Vlachodimos tuvo tiempo para salvar una más. El conjunto nervionense tiene ahora toda la semana por delante para preparar el duelo frente al Fútbol Club Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Nueve puntos de doce posibles a domicilio y sólo uno de nueve en casa. Un Sevilla con dos caras que avanza posiciones en la tabla y consigue tres puntos vitales en Vallecas.