La ‘tercera vía’ prepara su primera oferta firme por el Sevilla FC con el respaldo de Monchi

El Sevilla FC ha comenzado con buen pie esta temporada a pesar de las dudas deportivas por la planificación del proyecto que se generaron en el mercado de fichajes. Además, hay que sumarle las continuas disputas entre los accionistas en los últimos años para hacerse con la presidencia del club.

Según ha avanzado este martes Radio Sevilla, la oferta de la tercera vía - Antonio Lappí y Fede Quintero - parece llegar más pronto que tarde. Sería la primera oferta firme y transparente que harían estos conocidos empresarios sevillanos, que cuentan con el apoyo de Monchi tras ser cesado del Aston Villa, pretenden hacerse con un paquete importante de acciones para poder gobernar en el club.

Un interés real de Antonio Lappí

Estos continuos rumores llevan desde este pasado verano, en el que Antonio Lappí hizo pública su intención de comprar el club hispalense: "Somos un equipo de gente intentando llegar a un acuerdo y alinear los intereses", pero el acuerdo no está siendo sencillo "no es nada fácil. Puede haber un cambio generacional, que es lo que intentamos. No va a ser rápido, llevará su tiempo. Hay que ir paso a paso", expresaba el empresario en el pasado mes de junio.

En el club prefieren mantenerse al margen y no hacen declaraciones respecto a este tiempo de temas. Cabe recordar que el pacto con los grandes accionistas se firmó en 2019 y expirará en diciembre de 2027, a pesar de los intentos fallidos de Del Nido Benavente.

Según informan los compañeros de Libre y Directo, existen varios inversores extranjeros que están especialmente interesados en el Sevilla FC por lo que la oferta va en buen camino y será presentada a Del Nido Carrasco, además de a las familias que constituyen el consejo de administración: Castro, Alés, Guijarro y Carrión.

La negociación del precio de las acciones será el último escollo para presentar la oferta que actualmente se están vendiendo a 4.000 euros. Un precio muy elevado para la tercera vía.