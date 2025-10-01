El marcaje de Suazo a Lamine Yamal: "Nos preparamos para el Barça, no tan sólo para un jugador en especial"

El Sevilla Fútbol Club entrenó esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para preparar el duelo frente al Fútbol Club Barcelona del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La primera sesión semanal, ya que el martes hicieron recuperación por la tarde, la dirigió Matías Almeyda con una baja inesperada, la de Adnan Januzaj, que se perderá el duelo ante los de Hansi Flick, al menos será duda hasta última hora, como Alfon, Kike Salas y Tanguy Nianzou. "Tras el entrenamiento de recuperación del martes, la primera plantilla del Sevilla FC trabajó en sesión matinal el miércoles para empezar a entrar de lleno en la preparación del choque ante el FC Barcelona de este domingo en Nervión. El técnico, Matías Almeyda, no pudo contar con Adnan Januzaj, ausente debido a que sufre un esguince lateral en su tobillo izquierdo. Además, tanto Alfon como Kike Salas realizaron trabajo específico dentro de su plan de recuperación", comunicó el Sevilla en su web.

Al término del entrenamiento ha comparecido ante los medios de comunicación Gabriel Suazo repasando este inicio liguero de la entidad hispalense y el choque inminente contra el Barça del domingo en Nervión, en el que él, si es titular, tendrá que marcar a Lamine Yamal.

Suazo, feliz en el Sevilla y orgulloso de haber sido capitán

"El buen nivel que hemos ido mostrando partido a partido, desde el comienzo, creciendo, aún sabiendo que nos falta por mejorar y eso lo tenemos claro, pero poco a poco seguimos demostrando que el Sevilla esta temporada quiere pelear por cosas importantes. Desde mi llegada ha sido muy grato todo, la afición, mis compañeros, el cuerpo técnico, todos me han tratado como si yo hubiese jugado acá toda mi vida y así me siento. Estoy demasiado feliz de estar acá, de poder aportar y ayudar al equipo. Seguimos creciendo y mejorando día a día, en cada entrenamiento, en cada partido".

"Ya he podido lucir el brazalete de capitán, que para mí es un orgullo de verdad, pero yo siempre voy a aportar, con mi buena energía, con ser una persona positiva que intenta ayudar al equipo, a los jóvenes o a cualquiera. Soy igual en mi casa, en el vestuario y dentro de la cancha, trato de transmitir los valores que me inculcaron mis padres. Que eso me lleve a ayudar al equipo y que la gente me vea como un líder puede ser parte de, pero yo me veo al igual que cualquier compañero dentro del vestuario".

Marcaje a Lamine Yamal

"Sí, bueno, no tan sólo Lamine, que es un tremendo jugador y todos lo sabemos la calidad de jugador que es, el Barcelona en general, uno se tiene que preocupar por el equipo en general. Obviamente uno ve a jugadores individualmente y eso está claro, porque equipos como Barcelona tienen jugadores individualmente extraordinarios, como también nosotros. Pero el equipo en general es un equipo muy fuerte, que juega muy bien al fútbol, que tiene su idea muy clara ya desde la temporada anterior que lo ha mostrado y lo sigue mostrando esta temporada. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos para eso y nos estamos preparando para el Barcelona, no tan sólo para un jugador en especial, sinceramente. Y en eso estamos trabajando para el fin de semana poder ganar el partido, por más complicado y difícil que sea, que el rival es un tremendo rival, lo tenemos clarísimo. Pero nosotros en casa queremos conseguir los tres puntos, como sea, y eso es lo que estamos trabajando para poder contrarrestar la fortaleza Barcelona y para poder también hacerle daño y con nuestra fortaleza poder ganar el partido".

Cómo plantea el partido contra el Barça

"Matías lo va a plantear de la mejor forma y él es el más capacitado para saber cómo plantear cada partido, pero estoy convencido y seguro que nosotros vamos a ir con nuestro estilo de juego que hemos tratado de llevar a cabo en cada partido. En cada partido es distinto, cada partido podemos presionar de una forma distinta, saltar con algún con otro jugador. Cada partido es completamente diferente porque Matías lo plantea así y él estudia con su cuerpo técnico cómo contrarrestar la fortaleza del rival y cómo nosotros poder implementar todas nuestras fortalezas que tenemos y hacerle daño al equipo rival. Entonces, él estudia y se prepara al máximo para cada partido para poder afrontarlo de la mejor forma. Así que yo confío plenamente en lo que él tiene pensado para este partido y lo que iremos trabajando a lo largo de esta semana para poder ganar el partido".

Adaptación de Suazo a LaLiga "Hay grandes diferencias, sobre todo que acá en España es un fútbol mucho más táctico sobre todo, en donde cada uno tiene su estrategia bien elaborada, siendo que en Francia también lo intentan muchísimo, muchísimo, que cada vez crece más. Sí, en Francia se ve un fútbol mucho más físico donde hay muchos jugadores africanos que son muy potentes, muy fuertes, tanto en defensa, en ataque, entonces, pero acá en la liga española sí me he encontrado con jugadores desde el portero hasta el centro delantero que son muy dotados técnicamente, que intentan siempre jugar un balón claro a sus compañeros con una salida clara desde atrás o intentarlo, entonces, eso se ve mucho en el fútbol español, que es una característica, creo yo, no tan solo del fútbol español, sino de los jugadores españoles, el tener esa calidad técnica y que lo destaca también por encima de otros jugadores".

Malos resultados en casa y visita del Barça

"Lamentablemente no se nos han dado los resultados y está clarísimo, pero yo lo vivo y creo que el equipo lo vive sin ninguna presión absoluta, jugar en casa es lo más lindo que hay, jugar en casa en el hermoso estadio que tenemos nosotros con nuestra gente, con nuestra hinchada, es lo más lindo que hay y se hace sentir. Los resultados nos encantarían que fuesen mejores en casa, está clarísimo, nos encantaría, pero estoy más que convencido de que más pronto que tarde esos resultados van a llegar, de la forma en que estamos trabajando, de la forma en cómo nuestros hinchas nos están apoyando, tanto de local como de visita, esos resultados en casa van a llegar, intentaremos que sea lo antes posible, que sea este domingo, sabemos que es un partido difícil, como lo dice, contra un gran equipo, pero nosotros vamos a trabajar al máximo para que esos tres puntos se queden acá en Sevilla, partido complicado frente a grandes jugadores individualmente, pero sobre todo frente a un equipo que está muy bien conformado y nosotros, como te digo, hemos estado trabajando estos dos días, ayer con un amistoso, hoy con el entrenamiento y con lo que va de la semana para poder ganar ese partido".

Un vestuario motivado y con ganas

"Sinceramente, nosotros seguimos con la misma motivación desde que comenzamos la pretemporada. Obviamente ganar te ayuda a poder trabajar, entre comillas, un poco más tranquilo porque conseguiste tres puntos, pero nuestra motivación, nuestras ganas de poder conseguir cosas es la misma desde que comenzó esta temporada en los partidos amistosos. Yo la verdad es que al grupo lo veo muy motivado, con muchas ganas y sobre todo con una energía que se vive en el día a día muy buena, muy positiva y que eso al final te ayuda mucho a poder conseguir cosas importantes. Estamos en un proceso, la liga es larga, llevamos siete u ocho partidos solamente, entonces nos queda un camino muy largo todavía por recorrer y en donde vamos a pasar momentos difíciles, pero en esos momentos donde más juntos tenemos que estar y para poder después disfrutar esos momentos alegres como los que vivimos también el domingo pasado", finalizó el lateral izquierdo del Sevilla Fútbol Club.