Almeyda: "No nos detenemos en Lamine Yamal, estudiamos todo el funcionamiento del Barça"

El Sevilla Fútbol Club se enfrentará este próximo domingo al Fútbol Club Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports para el que Matías Almeyda tendrá dos jugadores de baja al confirmarse que Adnan Januzaj podrá estar a disposición para el domingo y no se une a las ausencias de Alfon González y Tanguy Nianzou.

"La semana, como toda la semana, con ilusión, con ganas. Siempre es mejor corregir después de los triunfos, pero bueno, ya pasó y ahora con la mente puesta en el partido con Barcelona, un rival muy difícil, y bueno, con muchas ganas. Los jugadores han hecho una buena semana, nos queda un entrenamiento más y bueno, ahí veremos de qué manera llegamos", comenzó hablando 'El Pelado' ante los medios al término de la sesión sobre cómo ha trabajado en estos días previos.

Medirse al Barça, un partido hermoso

"No la escuché y cada uno expresa lo que siente y es natural lo que siente cada ser humano en diferentes partidos y yo digo que es un hermoso partido para jugar, hermoso partido para dirigir, hermoso partido para ver y nosotros estamos focalizados en tratar de hacerlo bien. Tres puntos y no queremos perder tres puntos. Nosotros respetamos a todos los rivales. Sabemos con el rival que nos vamos a enfrentar, con todo lo bueno que tiene y bueno estamos estudiando para hacer el partido y lucharlo con nuestras armas. Tenemos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos ganas y tenemos una afición por detrás que es bastante. Entonces estamos ilusionados. Ojalá que nos salga bien".

Almeyda busca "ser congruente" con lo que habla

"Difícilmente hablo para quedar bien. Entonces yo lo que busco es ser congruente con lo que hablo, con lo que hago y buscar realidades. Hay realidades diferentes entre Barcelona y nosotros y ustedes las pueden marcar. Ahora el fútbol es 11 contra 11 y está bien, nosotros no hemos ganado todavía en casa. Viene Barcelona y es difícil, ahora no imposible. Intentaremos hacer lo que intentamos hacer siempre para tratar de conseguir lo que todavía no hemos conseguido, sea Barcelona, sea quien sea. Siempre con los recaudos que tiene cada rival y sobre todo este rival que está preparado para pelear la Champions, aparte del torneo local. Y nuestra realidad es otra. Ahora en nuestra realidad trataremos de ser fuertes, de dar batallas con nuestras armas, con nuestros jugadores, con las capacidades buenas que tienen los nuestros, corrigiendo cosas y nada, 11 contra 11".

Januzaj estará a disposición "Sufrió un pequeño movimiento en uno de sus tobillos y ya está prácticamente a disposición. Sí, sí, él emocionalmente está muy bien, con mucha confianza. Me gusta cuando los jugadores quieren estar, les doy un valor especial. Así que mañana definiremos todas estas situaciones".

Almeyda se centra en lo colectivo y no sólo en Lamine Yamal

"Si me detuviese solo en un jugador, sería un grave error como entrenador. El Barcelona no tiene solo uno, tiene 20 jugadores buenos y por eso compite donde compite y ha ganado lo que ha ganado en su historia. No me detengo solo en uno, detenerse solo en uno sería un grave error. Hay un funcionamiento, más allá de las cualidades técnicas de cada futbolista, hay un funcionamiento de equipo que nosotros tenemos que cortar, que estudiar, que sacar ventajas, tratar, intentar, pero no focalizado solo en un jugador. Creo que si fuese jugador actual y todo el mundo nombrara solo dos jugadores de un equipo, como jugador de ese equipo estaría totalmente incómodo, porque esos dos jugadores no juegan solos. Tienen un entrenador, tienen un central, tienen laterales, tienen un portero, tienen delanteros, entonces digo que hay un equipo detrás. Más allá de estas cualidades que tienen estos jugadores que asombran a muchos, pero estudiando hay otros también que asombran en pequeños detalles y no son tan nombrados. Entonces, desde ese lugar creo que no miro solo dos o tres jugadores, porque el otro día jugamos con el Rayo y tienen dos o tres jugadores también que marcan diferencia. Es fútbol, entonces creo en un sistema de juego, como creo cualquier entrenador cree en los sistemas de juego".

Un Sevilla con personalidad

"Vamos en un camino, en una búsqueda que es interna y que le hablamos de puerta para adentro, dónde queremos llegar. No nos puede modificar un resultado ni un adversario, entonces vamos en un camino y que muchas veces cuando te enfrentás con estos rivales veremos dónde estamos parados, pero hablar antes no es beneficioso. Entonces dejemos que venga el partido a actuar y hacer un análisis pospartido. Lo hemos estudiado, lo hemos practicado y no hay seguridad de ningún tipo en ningún partido".

Qué cree que debe ocurrir para sumar tres puntos y el papel de la afición

"Creo que nos ha costado ganar dos partidos seguidos por el momento. Hemos juntado algunos resultados buenos en este poco tiempo, con partidos que hemos jugado mejor que otros, pero evidentemente el resultado que nosotros buscamos, en realidad porque estamos necesitados de puntos, vamos buscando funcionamientos. Ahora los funcionamientos también los vamos estudiando dependiendo de los rivales. Y tal es así que hemos modificado sistemas, entonces vamos en búsqueda de esa regularidad, pero a la vez no podemos descuidar el resultado. Y cuando el resultado llega, por ahí nos jugamos como nos gustaba. Entonces estamos en esa búsqueda que es tiempo. Y bueno, vamos ahí. La afición de Sevilla es muy fuerte. Este partido seguramente lo va a hacer nuevamente y nosotros esperemos estar a la altura para devolverle ese aliento permanente que han tenido sobre todo el último partido de visitante, el último partido local. Y como digo siempre, el hincha paga una entrada porque quiere ver a su equipo luchar, entregar lo que tiene y también resultados. Pero bueno, la afición también es inteligente y sabe los rivales que vamos a enfrentar. Ahora como aficionado de fútbol siempre quiero ver un equipo que lo dé todo, no importándome el resultado final, porque el darlo todo seguramente a la larga te va a llevar a que el resultado final sea bueno. Ojalá sea este caso, sería muy bueno para nosotros".

Almeyda contento por el nivel de Akor Adams pero no con que vaya a la Copa África en enero

"He hablado con él, lo que pienso que puede mejorar. Tiene un gran potencial, arrancó la pretemporada muy bien, después sufrió algún tipo de lesión que lo dejó algunos partidos afuera, donde Isaac levantó su nivel y como dije hace un par de días atrás, está en la lucha por un puesto a la par de Isaac. Ahora el otro día entró y pudo marcar, eso le da una cuota de confianza y todo goleador necesita esas acciones. Entonces, bueno, nos pone contentos que haya marcado y tenerlo a disposición y saber que podemos contar con él con esa manera. Después, con respecto a cuando lo llaman a las elecciones, a mí me pone contento por un lado y por el otro lado me hace... por el otro lado pienso en enero. Nos van a llevar un mes, entonces no me pone tan contento en realidad que se lo lleven. Me pone contento por él, pero no contento por el otro".

Almeyda no se moja sobre una posible vuelta de Monchi

"Desde que llegué al Sevilla he tenido muchas llamadas de excompañeros y creo que esta parte del fútbol es la que más me gusta. Muchos recuerdos, hemos jugado juntos, hemos sufrido juntos, hemos disfrutado juntos. Han pasado 30 años. Yo tengo un poco más pelo que Monchi, pero creo que ha hecho una carrera impresionante y entonces bueno, le agradezco y estamos en cualquier momento de poder ver a ese grupo que alguna vez estuvimos juntos. Ya he visto a varios de ellos y me ha puesto muy feliz porque el fútbol deja eso, deja amistades, deja recuerdos, momentos y bueno, tengo los mejores recuerdos de cada uno de ellos. Sí, sí, cómo no, siempre. Siempre han estado otros compañeros que están acá y he coincidido también con ellos, obviamente. Es siempre un placer poder verlos nuevamente".