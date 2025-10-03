Januzaj no se ejercita en el entrenamiento del Sevilla de este viernes antes de recibir al Barça

El Sevilla Fútbol Club completó esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios su último entrenamiento antes de que Matías Almeyda comparezca en rueda de prensa previa al importante choque de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Fútbol Club Barcelona.

Los de Nervión apuran su preparación para intentar lograr la primera victoria en casa frente al complicado equipo de Hansi Flick, que llegará a la capital hispalense tras su derrota en Champions ante el PSG (1-2).

Entrenamiento del Sevilla FC este jueves en la CD José Ramón Cisneros Palacios / Sevilla FC

Kike Salas, la noticia positiva, y Januzaj, casi descartado

La principal noticia positiva de la semana sigue siendo la recuperación de Kike Salas. El central moronero no fue convocado en Vallecas por molestias físicas, volvió a entrenarse con normalidad desde ayer jueves y ha vuelto a ejercitarse sin contratiempos este viernes. El zaguero blanquirrojo estará a disposición de Almeyda para reforzar una defensa que previsiblemente volverá a presentar línea de cinco con él, Azpilicueta y Marcao en el eje y con Carmona y Suazo en los carriles derecho e izquierdo, respectivamente.

El gran interrogante de cara a la convocatoria sigue siendo Adnan Januzaj. El belga arrastra un esguince lateral en su tobillo izquierdo y no ha trabajado con el grupo esta semana. No obstante, su participación no está descartada al 100% y será el propio Matías Almeyda quien diga ahora en rueda de prensa si podría llegar o se cae de la convocatoria finalmente.

Januzaj dejó buenas sensaciones en la segunda parte del partido contra el Rayo Vallecano y Almeyda demostró tener confianza en su juego y así lo expresó en Vallecas: "Es un jugador inteligente, que ha jugado a muy alto nivel. Le falta confianza, pero está mostrando muchas ganas de estar y eso lo valoro mucho. Me gusta cómo se está integrando con el grupo".

Dos bajas confirmadas: Alfon y Nianzou

Por contra, Alfon González y Tanguy Nianzou siguen siendo baja segura para este partido. Ambos continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no estarán disponibles este fin de semana. En el caso del francés, se espera que aún necesite varias semanas para poder reincorporarse al grupo.

Suazo, sobre el plan de Almeyda y el peligro de Lamine Yamal

Uno de los jugadores más destacados del Sevilla FC es Gabriel Suazo, habló en las últimas horas sobre cómo prepara el equipo este exigente partido. El chileno destacó la capacidad del cuerpo técnico para adaptarse a cada rival sin renunciar a su estilo: "Matías lo estudia todo y nos prepara para contrarrestar al rival e imponer nuestras fortalezas". Uno de los problemas que tendrá que enfrentar el chileno es marcar a Lamine Yamal: "No solo Lamine, que es un gran jugador, todo el equipo es peligroso. Nosotros estamos preparando el partido para enfrentarnos al Barcelona, no a un solo futbolista. Sabemos que será muy difícil, pero queremos ganar en casa, como sea", sentenció.