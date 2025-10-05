Almeyda y Nervión sueñan con romper el maleficio del Sevilla ante el Barça

Desde el 3 de octubre de 2015 se extiende una larga racha del Sevilla Fútbol Club en la que no ha conseguido vencer en LaLiga al Fútbol Club Barcelona en Nervión, que visita este domingo el Ramón Sánchez-Pizjuán con las bajas importantes de Raphinha y Lamine Yamal, pero con un equipo en el que figuran De Jong, Pedri, Olmo, Rashford o Lewandowski.

Los de Hansi Flick no quieren confiarse en un viaje que siempre ha sido complicado aunque las estadísticas marquen lo contrario: "El Sevilla es un equipo muy intenso y con un estilo agresivo. Seguro que será un partido duro. Conocemos bien al rival, tiene un estilo propio y una buena afición detrás. Será difícil. Volvemos a la Liga y el partido del Sevilla es muy importante para nosotros. Queremos llevarnos los tres puntos. Todo el mundo está triste tras la derrota. Hay que ser más listos e inteligentes. Hay que aprender de todo y lo haremos".

Matías Almeyda, que sí parece que podrá contar con Adnan Januzaj pero que no tendrá a Alfon González ni a Tanguy Nianzou, tilda el encuentro de un "hermoso partido para jugar, hermoso partido para dirigir, hermoso partido para ver y nosotros estamos focalizados en tratar de hacerlo bien" en el que sí que tiene algo muy importante en juego el Sevilla, tres puntos y como deja claro 'El Pelado' "no queremos perder tres puntos", llegando al duelo respetando al rival: "Sabemos con el rival que nos vamos a enfrentar, con todo lo bueno que tiene y bueno estamos estudiando para hacer el partido y lucharlo con nuestras armas. Tenemos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos ganas y tenemos una afición por detrás que es bastante. Entonces estamos ilusionados. Ojalá que nos salga bien".

La reflexión de Almeyda sobre el partido contra el Barça

"Difícilmente hablo para quedar bien. Entonces yo lo que busco es ser congruente con lo que hablo, con lo que hago y buscar realidades. Hay realidades diferentes entre Barcelona y nosotros y ustedes las pueden marcar. Ahora el fútbol es 11 contra 11 y está bien, nosotros no hemos ganado todavía en casa. Viene Barcelona y es difícil, ahora no imposible. Intentaremos hacer lo que intentamos hacer siempre para tratar de conseguir lo que todavía no hemos conseguido, sea Barcelona, sea quien sea. Siempre con los recaudos que tiene cada rival y sobre todo este rival que está preparado para pelear la Champions, aparte del torneo local. Y nuestra realidad es otra. Ahora en nuestra realidad trataremos de ser fuertes, de dar batallas con nuestras armas, con nuestros jugadores, con las capacidades buenas que tienen los nuestros, corrigiendo cosas y nada, 11 contra 11".

Almeyda perfila su once ante el Barça con dudas en defensa y una delantera muy competida

El Sevilla ultima los detalles de su alineación para recibir al Barcelona este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un partido en el que Matías Almeyda contará con casi toda su plantilla disponible y algunas dudas por resolver, sobre todo en defensa y en la delantera.

La portería parece inamovible: Odysseas Vlachodimos se ha consolidado como titular tras su gran actuación en Vallecas, dejando sin opciones a Orjan Nyland. En el lateral derecho, Juanlu y Carmona se disputan el puesto, aunque el buen nivel del visueño hace complicado que salga del once. En la izquierda, Gabriel Suazo es fijo, mientras que Kike Salas, ya recuperado, podría arrebatarle el sitio a Fábio Cardoso en el centro de la zaga junto a Azpilicueta y Marcao.

En el medio campo no se esperan sorpresas. Batista Mendy y Lucien Agoumé forman un doble pivote sólido que el técnico argentino no parece dispuesto a tocar. Djibril Sow queda como alternativa, pero con pocas opciones de entrada.

La delantera es el frente con más competencia en el Sevilla. Rubén Vargas tiene su lugar asegurado, mientras que entre Isaac Romero, Akor Adams y Alexis Sánchez se juegan dos puestos. El chileno, que vivió etapa en el Barça, afrontaría un duelo especial ante su exequipo, mientras que el canterano y el nigeriano llegan en buen momento de forma. A ellos se suman Januzaj, ya recuperado de sus molestias, y Chidera Ejuke, aunque ambos parten con menos posibilidades. La ausencia por lesión de Alfon González sigue pesando en el ataque nervionense. Con este abanico de opciones, Almeyda deberá decidir en las próximas horas qué once utilizar frente al conjunto de Hansi Flick.