Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Barcelona

El Sevilla FC consiguió la primera victoria de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el todopoderoso FC Barcelona. A la vez, los de Almeyda encadenaron su segundo triunfo consecutivo tras 17 meses. El fortín de Nervión volvió a relumbrar en un partido grande.

El plan del Sevilla FC le funcionó a la perfección con un gran encuentro ofensivo en el que golearon al líder de la Liga y mostraron una gran superioridad en la primera mitad. En la segunda parte consiguieron aguantar las embestidas en los peores momentos y salir al contraataque para sentenciar el partido.

Las notas del Sevilla Fútbol Club

Matías Almeyda (10): salió el técnico argentino con un sistema de 4-3-2-1 para enfrentarse al líder de la Liga. El plan le salió a la perfección: saltar la espalda del FC BARCELONA por las bandas, tapando a Pedri y De Jong en el centro del campo. Lo consiguió con creces gracias a una presión alta y un partido muy físico en la primera mitad que pudo haber goleado. La entrada de Peque y Akor fueron un acierto. El mejor partido desde que llegó.

Titulares

(8) Odysseas Vlachodimos: paró una ocasión clara a Rashford en la primera mitad. No pudo hacer nada en el gol. Seguridad con los pies y saliendo por alto en las embestidas blaugranas en la segunda mitad. Hizo paradas de mérito en los peores momentos del Sevilla.

(9) José Ángel Carmona: está en su mejor nivel. Lo demuestra en cada partido. En esta ocasión jugó de lateral tapando a Rashford y prologándose en ataque como un puñal. Pudo meter un gol en los a primeros minutos y sentenció el encuentro con un tremendo golazo.

(8) César Azpilicueta: aporta mucha seguridad a la defensa blanquirroja. Otorga solidez y experiencia. Hoy jugó de central con Marcao entendiéndose a la perfección.

(9) Marcao: imperial en la zaga. Siempre al límite y luchando con Lewandowski. Aporta contundencia, seguridad y esa agresividad en balones divididos.

(7) Gabriel Suazo: subió la banda en varias ocasiones. Mejor en tareas defensivas que en ataque. Seco a Ferrán y peleó con Roony. Buen partido del chileno.

(6) Lucien Agoumé: tuvo un error clamoroso en la primera mitad. No mandó el balón a la grada en el descuento y fue el primer tanto del Barcelona. Ayudó en tareas defensivas con Mendy. Filtró un buen pase a Carmona para anotar el tercer gol.

(8) Batista Mendy (8): se entendió muy bien con Agoumé en el doble pivote para frenar a Dani Olmo y Ferrán. Pudo marcar en un remate de córner. Robó varios pases en zona defensiva siendo un seguro de vida.

(8) Djibril Sow: salió como titular para cubrir a Pedri. Fue un acierto de Almeyda. Hizo todo bien lo que le pidió su entrenador. Capaz de dar el último pase para romper líneas y encima dejó un balón de oro a Isaac en la primera mitad. Buen partido del suizo.

(7) Rubén Vargas: muy participativo y con mucho desborde. Fue un quebradero de cabeza para Koundé. La mayoría de acciones llegaron por la banda izquierda junto a Suazo.

(8) Alexis Sánchez: anotó el gol de penalti que abrió el marcador. Demostró liderazgo sobre el terreno de juego sin parar de dar órdenes. Le faltó velocidad en el descuento tras encontrarse solo ante Szczesny. No paró de correr durante todo el encuentro para ayudar en defensa, en el medio y en ataque.

(7) Isaac Romero: se fajó con los centrales y le ganó la partida a Araujo en varias ocasiones. Provocó el penalti pero falló tres ocasiones claras de gol en la primera mitad. A la cuarta fue la vencida con el pase de Vargas. Salió exhausto.

Akor Adams, del Sevilla, celebra tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Sevilla y el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / AP

Suplentes

(8) Akor Adams: salió por Isaac. Aguantó bien la pelota de espaldas. Se le vio más fresco de ideas e incluso marcó el último tanto. Buenos minutos del nigeriano.

(5) Nemanja Gudelj: salió por Sow. No tocó la pelota. Impuso su poderío físico en balones aéreos y ayudar en la zaga.

(4) Adnan Januzaj: fue salir al campo y provocó el penalti a Balde que Lewandowski falló. No estuvo a su mejor nivel aunque supo reponerse y contribuir positivamente en los minutos finales.

(6) Peque Fernández: fue el revulsivo del encuentro. Salió para darle pausa al encuentro, coger la pelota y filtrar balones. Le metió mucha energía al equipo. Tanta que casi lo expulsan en el descuento.

(6) Chidera Ejuke: salió enchufado para correr por la banda y darle el cuarto del Sevilla a Akor Adams. Se despidió haciendo dos filigranas a Kounde.