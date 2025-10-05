Almeyda recupera el fortín de Nervión con una goleada al Barcelona (4-1)

Ambiente de gala en el Ramón Sánchez-Pizjuán en los prolegómenos del Sevilla Fútbol Club - Fútbol Club Barcelona con tifo incluido en Gol Norte en recuerdo a Alhaji Momodo Njie, Biri Biri, y con una proclama: "Gol Norte Antirracista".

Salieron los de Hansi Flick con el bloque muy estrecho y alto tirando con seguridad el fuera de juego ante un conjunto de Almeyda que quiso proyectarse por la banda izquierda con Vargas y Suazo, costado que explotó hasta que llegó el 1-0.

Un saque de banda de Rubén Vargas con fuerza al corazón del área lo bajó Isaac Romero, la escondió y Ronald Araújo le zancadilleó antes de que se perdiera el esférico, decretando Alejandro Muñiz Ruiz, tras ser llamado por Del Cerro desde VAR, los once metros. Desde ahí no perdonó Alexis Sánchez, que asumió la responsabilidad y le pegó fuerte al hierro izquierdo engañando a Szczesny.

Alexis abrió el marcador e Isaac amplió distancias hasta que Rashford hizo el tanto del Barça

Desaparecido en combate el conjunto azulgrana, los de Almeyda mantuvieron el tipo y siguieron acechando los dominios del polaco, con varias llegadas muy peligrosas para doblar la ventaja.

El buen inicio a la hora de tirar la línea del Barça empezó a castigarlo el Sevilla y así se quedaría Sow frente a Szczesny, que en vez de chutar la cedió para Isaac Romero, que, con todo a favor, se la echó a las manos al meta culé.

Esa fue la una de las claras que tuvo el lebrijano, que también la tuvo con el exterior de su zurda saliendo el golpeo desviado y que lo probó con el interior, cuando podría haber usado el empeine, y remató cruzado.

Cuando más maniatado mentalmente parecía Isaac Romero, se desquitó. Sow rompió el fuera de juego con un balón a Rubén Vargas, el suizo corrió la izquierda y se la cedió al lebrijano que, con su derecha, sí consiguió hacer el 2-0. Antes también la tuvo Batista Mendy, encontrando una gran mano de Szczesny.

El segundo tanto sí despertó en cierta medida al Barça y cedieron metros los de Almeyda, acumulando llegadas en el tramo final del primer tiempo. La tendría Rashford en un pase en largo al espacio de Cubarsí y Vlachodimos la sacaría, pero el greco-alemán no podría evitar el tanto del inglés justo antes de llevarse el silbato a la boca Muñiz Ruiz.

Flick tocó el once con Balde y Eric García por Gerard Martín y Araújo y en cierta medida cambió el guion del partido, con un Barça más dominador en el juego y un Sevilla que esperó atrás en los primeros minutos hasta que fue animándose e incluso reclamando un penalti de Balde que no señaló el colegiado.

Llegada la hora de encuentro se reactivó el dinamismo y empezó a aparecer Vlachodimos con dos paradas a Pedri y Eric García ante un conjunto blanquirrojo intentando salir rápido pero sin acierto en el tramo final de la jugada.

Almeyda metió a Akor Adams y a Gudelj por Isaac Romero y Sow para intentar levantar las fuerzas de un Sevilla que hizo un gran esfuerzo en la primera parte y empezaba a dar síntomas de cansancio. Rubén Vargas también dejó su sitio para que entrara Adnan Januzaj, y Batista Mendy hizo lo propio ingresando Peque.

Las sustituciones del técnico argentino no surtieron el efecto deseado. El belga en la primera acción que entró en juego derribó a Álex Balde, señalando los once metros. Robert Lewandowski lo falló tirándolo fuera y Nervión estalló de alegría.

Carmona y Akor Adams cierran la goleada

Aguantaba el Sevilla el orden táctico ante las largas posesiones del Barcelona, que no hallaba la forma de romper a los de Almeyda. Una genialidad del polaco con la espuela dio pie al remate de Roony Bardghji, pero Vlachodimos no se venció y se lo paró.

Estaba ya Muñiz Ruiz mirando su reloj para indicar el tiempo extra cuando un balón de Agoumé rompió de nuevo al Barça y dejó a Carmona en clara ventaja con todo el campo por delante. A su izquierda corría Akor Adams, abriéndose para generarle línea de pase y para dividir a los zagueros culés. Se le complicó el centro al nigeriano y el visueño se sacó un derechazo desde la frontal al que no pudo llegar Szczesny.

Era el principio de un bonito final al que Akor Adams le puso la guinda en otro ataque en ventaja en el que corrió Ejuke y Akor definió.

Tarde inmejorable para el sevillismo con un partidazo ante el Barcelona que terminó en goleada. Al fin Nervión vuelve a ver una victoria, y qué victoria, gracias en parte a Matías Almeyda, que ha devuelto la fe y parece estar recuperando poco a poco el Ramón Sánchez-Pizjuán. Al parón se irá el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en posiciones europeas pase lo que pase en el resto de la jornada. Dos semanas de felicidad para trabajar conceptos e ir madurando un proyecto con un buen entrenador.