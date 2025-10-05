Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido el tifo del Sevilla ante el Barça: un homenaje a Biri Biri

La afición ha recordado al jugador gambiano, considerado unos de los 100 mejores de la historia del club

Vídeo | Así ha sido el tifo del Sevilla dedicado a Biri Biri

La afición del Sevilla FC ha tenido un gesto con un histórico del club, minutos antes de que comenzara el partido que enfrentaba a los de Nervión contra el FC Barcelona. Desde la grada se extendió un tifo recordando a Biri Biri, el jugador natural de Gambia que da nombre a los ultras del club: los Biris Norte.

Alhaji Momodo Njie, más conocido como Biri Biri, militó en las filas del Sevilla desde 1973 hasta el 78 y está incluido dentro de los mejores cien jugadores de la historia del conjunto de Nervión. Fue el primer jugador negro que vistió la camiseta del Sevilla. Será por eso que el mensaje que acompañaba al tifo era "Gol Norte Antirracista".

