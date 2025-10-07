El calendario de los internacionales del Sevilla: partidos y fechas

Una gran goleada el pasado fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán dará tranquilidad y calma a Matías Almeyda para trabajar durante este segundo parón internacional tras el 4-1 que le endosó el Sevilla Fútbol Club al Fútbol Club Barcelona, equipo al que llevaba sin vencer en Liga en Nervión desde octubre de 2015, siendo también la victoria la segunda de todo 2025 y la primera en casa del técnico sevillista desde su llegada.

Hasta siete jugadores del plantel nervionense estarán con sus respectivas selecciones durante este parón de selecciones de octubre: Odysseas Vlachodimos, Ørjan Nyland, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Rubén Vargas y Akor Adams.

Vlachodimos y Nyland, con sus selecciones

En la portería, tanto Odysseas Vlachodimos como Ørjan Nyland volverán a defender los tres palos de Grecia y Noruega, respectivamente.

El guardameta griego afrontará dos duelos a domicilio en la fase de clasificación para el Mundial de 2030: el jueves 8 contra Escocia y el domingo 12 ante Dinamarca, ambos a las 20:45.

Por su parte, el danés se enfrentará a Israel en Oslo el sábado 11 (18:00), en un partido clave para seguir con opciones mundialistas, y cerrará su participación con un amistoso ante Nueva Zelanda el martes 14.

Suazo, el único sudamericano del Sevilla convocado

El único representante sudamericano del conjunto andaluz en este parón será Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena. En esta ocasión, el lateral tendrá solo un amistoso en agenda: Chile se enfrentará a Perú el sábado 11 de octubre a la 1:00 de la madrugada (hora española). Suazo será, previsiblemente, el primer internacional en reincorporarse a los entrenamientos con el equipo de Nervión.

Gudelj, con Serbia, Sow y Vargas y con Suiza

Aunque haya perdido algo de protagonismo en el Sevilla con Almeyda, el capitán blanquirrojo, Nemanja Gudelj, continúa siendo un fijo en la selección de Serbia. El mediocentro que también se puede incrustar como zaguero disputará dos encuentros clasificatorios: el primero ante Albania el sábado 11 en casa, y el segundo ante Andorra como visitante, el martes 14, ambos a las 20:45.

En el centro del campo y en el tercio final del ataque, el Sevilla aporta a dos habituales de la selección suiza: Djibril Sow y Rubén Vargas. Ambos estarán disponibles para dos compromisos fuera de casa correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial. Suiza se medirá a Suecia el viernes 10 y a Eslovenia el lunes 13, en ambos casos a las 20:45.

Akor Adams remata para hacer el tercero del Sevilla FC al FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán este domingo en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Akor Adams se estrena con Nigeria

La gran novedad entre los sevillistas convocados es Akor Adams, quien ha sido llamado por primera vez para jugar con la selección absoluta de Nigeria. Sus dos tantos consecutivos a Rayo Vallecano, para darle los tres puntos al Sevilla FC, y al Barcelona, con otro anulado, han provocado una reacción positiva en su país, debutando en una citación internacional.

Nigeria disputará sus dos últimos encuentros de la fase de grupos del clasificatorio mundialista: el viernes 10 ante Lesoto y el martes 14 frente a Benín. El combinado nigeriano marcha tercero en su grupo C, a tres puntos de Sudáfrica, que marcha en segundo puesto, y de Benín (líder de grupo).