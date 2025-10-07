Nianzou, la noticia positiva para Almeyda en este parón internacional

Uno de los centrales del Sevilla Fútbol Club llamados a ser importantes este curso es Tanguy Nianzou, que cayó lesionado por enésima vez contra el Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que al retirarse dejó con diez al conjunto de Matías Almeyda sobre el minuto 78', quedando doce por disputarse y con el descuento por delante.

Ello precipitó que los blanquirrojos no lograran contener a los de Marcelino García Toral y no pudieran puntuar en un encuentro que pintaba mucho mejor en su desarrollo. Comenzó ganando el submarino amarillo, empató el Sevilla y empezó a dominar hasta que el zaguero galo se echó al suelo y tuvo que dejar a sus compañeros con uno menos, aprovechando los visitantes la superioridad física sobre el terreno de juego para ganar en los instantes finales.

Tanguy Nianzou se lesiona durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que Sevilla FC y Villarreal CF disputan hoy martes en el estadio Sánchez-Pizjuán. / José Manuel Vidal / EFE

Tanguy Nianzou vuelve de forma parcial dos semanas después

"Tanguy Nianzou, que ayer debía abandonar el terreno de juego a los pocos minutos de su entrada ante el Villarreal CF, sufre una lesión leve en el bíceps femoral de su muslo derecho. El jugador francés queda pendiente de evolución para regresar con el grupo", informaba el Sevilla FC un día después del encuentro contra los de Marcelino.

Ahora, dos semanas justas después, está de vuelta con sus compañeros y ha completado la primera parte de la sesión de recuperación de este martes, por lo que poco a poco su recuperación y vuelta prevista tras este parón internacional comienza a coger forma.

Menos de 160 minutos esta temporada

A pesar de haber sido defendido por Antonio Cordón y Matías Almeyda y estar vigilado, Tanguy Nianzou no termina de coger el punto óptimo para evitar que le sucedan lesiones como la del día del Villarreal, que obliga al entrenador a replantearse de forma continua los planes en defensa.

Cuando el francés ha estado disponible como frente a Elche o Alavés, ha cuajado buenas actuaciones, y en los 23' que disputó ante el submarino amarillo igual. En total, algo menos de 160 minutos acumula esta campaña, pudiendo regresar ante el Mallorca en Nervión el próximo sábado 18 de octubre a las 14:00 horas.

Almeyda trabaja ya con Nianzou de forma parcial y sin los siete internacionales

Al margen de Tanguy Nianzou, que poco a poco irá aumentando el trabajo sobre el césped de cara a esa posible vuelta ante el conjunto mallorquinista, Matías Almeyda dirige las sesiones del Sevilla Fútbol Club sin sus siete jugadores internacionales que han acudido en este segundo parón con sus selecciones: Vlachodimos, Nyland, Suazo, Gudelj, Sow, Vargas y Akor Adams.

En la portería, Vlachodimos (Grecia) disputará dos encuentros de clasificación mundialista ante Escocia y Dinamarca, mientras que Nyland (Noruega) se medirá a Israel y jugará un amistoso frente a Nueva Zelanda. Gabriel Suazo, citado por Chile para un amistoso ante Perú. Gudelj (Serbia), Sow y Vargas (Suiza) completan la lista de internacionales sevillistas en un parón que Almeyda aprovechará para seguir consolidando su proyecto en Nervión.

Por su parte, Akor Adams vivirá su primera convocatoria con la selección absoluta de Nigeria, que afronta dos duelos clave ante Lesoto y Benín de cara al Mundial 2026 en la que su selección está tercera en el grupo por detrás de Benín y Sudáfrica a falta de dos encuentros.